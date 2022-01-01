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Исри Крю
Исри Крю
Yusry Abd Halim
О персоне
Фильмография
Исри Крю
Yusry Abd Halim
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Дата рождения
15 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Исри Крю
Родился 15 июня 1973 года. Куала-Лумпур, Малайзия.
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Фильмография Исри Крю
Вилли и крутые тачки
анимация, детский, приключения
2017, Малайзия
5.0
Королевство викингов 3D
приключения
2013, Малайзия / США
4.0
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