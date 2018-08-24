«Вилли и крутые тачки»: Рецензия Киноафиши

Где мои «Тачки», чувак?

Малазийские мультфильмы не первый год выходят в российский прокат. На этот раз KRU Studios, известная производством «Мистера Квака», собравшего 4 года назад неплохую кассу, решила показать эдакий ответ американским «Тачкам». При этом, если у «Вилли и крутых тачек» некоторое визуальное сходство с успешной франшизой и есть, то сюжет вполне оригинальный. Джон Лассетер поднимал в своих мультиках серьёзные, но непонятные детям темы, вроде вымирания одноэтажной Америки, а Брайан Фи вообще зачем-то решил рассказать малышам, что такое старость. Режиссёр «Вилли» Юсри Абдул Халим сделал мультфильм для детей.

Кадр из фильма «Вилли и крутые тачки»

Автомобиль по имени Вилли - прирождённый гонщик, звезда уличных заездов в Гаскет-Сити. Он уверен в себе и, кажется, ничто не остановит его на пути к финишной черте. Но однажды из-за нелепой случайности и чрезмерной самоуверенности Вилли, не справившись с управлением, вылетает с трассы и падает в реку. Из-за поломки незаменимой детали он больше не может тягаться с профессиональными гонщиками, так что Вилли приходится работать обычным такси. Он мечтает накопить денег, помочь маме отремонтировать гараж, починить себя и, конечно, вернуться в спорт. Однако внезапная встреча с итальянской машиной по имени Белла меняет жизнь Вилли, дав понять, что кроме скорости в жизни есть более важные вещи.

Кадр из фильма «Вилли и крутые тачки»

Юсри Абдул Халим рассказывает о дружбе и любви, которые главный герой в конце концов начинает ценить больше, чем успех как таковой. Весь мультфильм Вилли приходится делать выбор: между минутной славой и победой, между данным словом и деньгами, между приятными воспоминаниями и непростым сегодняшним днём. При этом сюжет развивается вполне динамично, так что дети не должны заскучать. Сначала главному герою противостоит богатый самовлюблённый Бен - жених Беллы, затем - злобный антагонист из преступного мира, промышляющий контрабандой машин. Всё это приправлено гонками и погонями по ярко нарисованному мегаполису и загородным трассам под звёздным небом.

Кадр из фильма «Вилли и крутые тачки»

Анимация «Вилли и крутых тачек» не обошлась без заимствований. Глянцевые блики очень напоминают «Тачки», и, хотя глаза у машин в малазийском мультфильме расположены не на лобовом стекле, а на месте фар, сложно отделаться от впечатления, что мультипликаторы не сильно напрягались. Друг Вилли – мопед Пад-Пад – так вообще шепелявит из-за выпирающих передних зубов точно также, как тягач Мэтр. С другой стороны, такой ход может ещё больше заинтересовать детей, которым нет дела до авторского права, зато приятно смотреть на знакомые глазу образы. Родители смогут похихикать над пародией на «Звёздные войны», улыбнуться отсылке к «Такси» Люка Бессона и оценить тему профессиональной солидарности. Если, конечно, не уснут раньше.

Кадр из фильма «Вилли и крутые тачки»

Хочется верить, что однажды мировая мультипликация, в том числе и малазийская, перестанет меряться выхлопными трубами с Голливудом и начнёт искать собственный стиль в анимации. Впрочем, мысль о том, что мотивацией главного героя в конечном итоге становится не жажда самореализации, а любовь к другим, обнадёживает. В конце концов, «Вилли и крутые тачки» учит детей простым и понятным правилам: держать своё слово, дорожить дружбой и не гулять одним поздно вечером, если не хочется быть похищенным и распроданным на органы. Ну а за неимением в прокате других мультиков для мальчиков, можно сводить сынишку и на такой.

Леонид Аверин

В российском прокате с 23 августа 2018

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