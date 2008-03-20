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Постер фильма Сельский учитель
6.9
Сельский учитель - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сельский учитель
6.9

Сельский учитель

, 2008
Venkovský ucitel
Чехия, Франция, Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сельский учитель
6.9
Сельский учитель - Трейлер
Сельский учитель  Трейлер

О фильме

Молодой учитель с превосходными рекомендациями, образованием и опытом берется преподавать в маленькой сельской школе. Он знакомится с местной женщиной, у которой есть сын 17-ти лет. Мать юноши и учитель становятся хорошим друзьями, но в их отношениях нет и намека на романтику. Однажды педагога приезжает навестить знакомый, по совместительству оказавшийся его бывшим бой-френдом. Он быстро понимает, что сельские жители не подозревают о нетрадиционной сексуальной ориентации преподавателя, и что сам учитель влюблен в 17-летнего мальчика. Изобретательная ревность бывшего возлюбленного устраивает работнику образования, подростку и его матери настоящее испытание на прочность.

В ролях

Сюзана Быджовска
statkárka Marie
Тереза Ворискова
Тереза Ворискова
Beruska
Мария Людвикова
Reditelová
Анна Владикова
Зузана Кренерова
Matka
Павел Лишка
ucitel Petr Dolezal
Ladislav Sedivý
Lada
Марек Даниель
Prítel
Цириль Дрозда
Reditel skoly
Мирослав Кробот
Otec
Zdena Kucerová
Babicka
Режиссер Богдан Слама
Сценарист Богдан Слама
Композитор Владимир Годар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 20 марта 2008
Дата выхода
26 августа 2009 Германия
27 марта 2009 США
1 апреля 2009 Франция
20 марта 2008 Чехия
Сборы в мире $1 689 107
Производство Negativ, Pallas Film, Ceská Televize
Другие названия
Venkovský ucitel, The Country Teacher, Venkovský učitel, 鄉村有機老師, A vidéki tanító, Country Teacher, Der Dorflehrer, Der Dorfschullehrer, El maestro rural, Kasaba öğretmeni, L'Instit de campagne, Landsbylæreren, Mój nauczyciel, Professor de Província, Ο δάσκαλος του χωριού, Провинциалният учител, Сельский учитель

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb

Трейлеры фильма

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Сельский учитель - Трейлер
Сельский учитель Трейлер
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