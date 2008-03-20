Молодой учитель с превосходными рекомендациями, образованием и опытом берется преподавать в маленькой сельской школе. Он знакомится с местной женщиной, у которой есть сын 17-ти лет. Мать юноши и учитель становятся хорошим друзьями, но в их отношениях нет и намека на романтику. Однажды педагога приезжает навестить знакомый, по совместительству оказавшийся его бывшим бой-френдом. Он быстро понимает, что сельские жители не подозревают о нетрадиционной сексуальной ориентации преподавателя, и что сам учитель влюблен в 17-летнего мальчика. Изобретательная ревность бывшего возлюбленного устраивает работнику образования, подростку и его матери настоящее испытание на прочность.
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