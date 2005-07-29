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Постер фильма Счастье
7.1
Киноафиша Фильмы Счастье
7.1

Счастье

, 2005
Stesti
Чехия, Германия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Счастье
7.1

О фильме

Друзья Тоник, Моника и Даша хотят простых человеческих радостей, но жизнь подбрасывает только непростые трудности. Моника переживает отъезд своего парня в Америку. У Тоника вечные трения с отцом и теткой. Но сложнее всего с Дашей – мать двоих детей, она отличается психической нестабильностью, и ее проблемы приходится решать ее друзьям. Временами Тоник и Моника готовы возненавидеть Дашу, но это проходит – настоящее счастье подразумевает не только радость, но и боль, и страдания...

В ролях

Анна Гейслерова
Dása
Марек Даниель
Jára
Болек Поливка
Soucek
Мартин Губа
Tati
Милош Черноушек
Зузана Кренерова
Teta
Симона Сташова
Soucková
Павел Лишка
Toník
Татьяна Дыкова
Monika
Anna Kocisová
Mami
David Dolnik
Jiri
Режиссер Богдан Слама
Сценарист Богдан Слама, Jan Otcenásek
Композитор Леонид Сойбельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 29 июля 2005
Дата выхода
19 апреля 2006 Германия
12 мая 2006 Италия
12 апреля 2006 Франция
15 сентября 2005 Чехия
Сборы в мире $1 377 609
Производство Ceská Televize, ARTE, Negativ
Другие названия
Stestí, Something Like Happiness, Štěstí, Algo como a Felicidade, Algo parecido a la felicidad, Die Jahreszeit des Glücks, Kati san eftyhia, Neco jako stestí, Noe i nærheten av lykke, Štěstí - Something Like Happiness, Szczęście, Una cosa chiamata felicità, Valami boldogság, Счастье, Щастие, 酸辣中女社

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 февраля 2025

Отзывы о фильме

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