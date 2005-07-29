Друзья Тоник, Моника и Даша хотят простых человеческих радостей, но жизнь подбрасывает только непростые трудности. Моника переживает отъезд своего парня в Америку. У Тоника вечные трения с отцом и теткой. Но сложнее всего с Дашей – мать двоих детей, она отличается психической нестабильностью, и ее проблемы приходится решать ее друзьям. Временами Тоник и Моника готовы возненавидеть Дашу, но это проходит – настоящее счастье подразумевает не только радость, но и боль, и страдания...
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