Домашний уход, 2015

У медсестры Власты много пациентов, но приходит время, когда помощь требуется ей самой и она ищет её за пределами своего круга. Благодаря дочери одного из пациентов и ее эзотерической наставнице Власта начинает познавать мир альтернативного лечения и благодаря ему, возможно, даже себя саму... Это все к большому неудовольствию мужа, считающего подобные методы глупостью.. Власта должнa бороться не только со своей болезнью, но и c моравским здравым смыслом своего мужа. Комедия и драма переплетается, когда Власта в первый раз в своей жизни начинает понимать, что она тоже нуждается в уходе ...