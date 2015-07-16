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Домашний уход Домашний уход
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Domácí péče

Домашний уход, 2015

2015 / Чехия / Словакия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

У медсестры Власты много пациентов, но приходит время, когда помощь требуется ей самой и она ищет её за пределами своего круга. Благодаря дочери одного из пациентов и ее эзотерической наставнице Власта начинает познавать мир альтернативного лечения и благодаря ему, возможно, даже себя саму... Это все к большому неудовольствию мужа, считающего подобные методы глупостью.. Власта должнa бороться не только со своей болезнью, но и c моравским здравым смыслом своего мужа. Комедия и драма переплетается, когда Власта в первый раз в своей жизни начинает понимать, что она тоже нуждается в уходе ...

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Славек Хорак
В ролях
Алена Михулова
Болек Поливка
Татьяна Вильгельмова
Зузана Кренерова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Домашний уход 2 постера
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