Затопек, 2021

Жанр: биография драма исторический Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 11 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 14 апреля 2023 Режиссер Давид Ондричек В ролях Вацлав Нойзиль Марта Иссова Джеймс Фрешвилл Роберт Миклус Все актеры и съемочная группа 1 постер

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