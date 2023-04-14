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Zátopek

Затопек, 2021

2021 / Чехия / Словакия
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Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 14 апреля 2023
Режиссер
Давид Ондричек
В ролях
Вацлав Нойзиль
Марта Иссова
Марта Иссова
Джеймс Фрешвилл
Джеймс Фрешвилл
Роберт Миклус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Затопек 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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