«Ледяная мать»: Рецензия Киноафиши

Хранительница очага

Традиционный семейный ужин у Ханны – это шкворчание жарящихся шницелей, звон праздничной посуды и суета за столом. Каждую неделю в ее увядающий домик приходят сыновья со своими женами, детьми и проблемами. Однако за всей это семейной идиллией просвечивает неловкое молчание, которое выдает номинальность происходящего – традиций, любви, заботы… Однажды героиня вытаскивает из ледяной реки замерзшего пловца, который позже становится ее верным другом. Именно он может спасти Ханну, утопающую в рутине «семейных обязательств». Но сыновья, естественно, не могут потерпеть посягательств на свою сиделку для детей, домработницу и хранительницу тайн, считая, что маме не нужны друзья и вообще кто-либо, кроме них.

Кадр из фильма «Ледяная мать»

Тихая драма чешского режиссера и автора сценария Богдана Слама, кажется, вовсе не пытается понравиться зрителю. Спрятавшись за холодными цветами, она предлагает серо-голубые кадры из жизни женщины за 60, которая уже давно находится по ту сторону от личного счастья, мечтаний и новых открытий. Мы застаем как раз тот момент, когда она медленно превращается в плохо пахнущую, бесцветную старуху, живущую воспоминаниями и старыми сервизами, которая готова посвятить всю себя неблагодарным сыновьям, только потому, что родила их. И это особенно актуально для российских реалий, где женщины после неудачного замужества (например) часто сами вычеркивают себя из списков достойных мужской любви, растворяясь в окружающем пространстве и своих социальных ролях. Так было в «Жги!» Плетнева, в «Тесноте» Балагова, так есть в жизни наших родственников или знакомых. Поэтому очень точным оказался выбор возраста героини, когда она вновь влюбляется.

Кадр из фильма «Ледяная мать»

Еще интересным кажется условность семейных отношений, показанных в «Ледяной матери». Например, забота о ребенке ограничивается поддержанием его физического здоровья, но не более того, а забота о матери – показательными подарками на день рождения. А то, с каким вопросом и претензией сыновья иногда смотрят на Ханну, выдает их неуважение и даже жестокость. В общем, картина полна неприятных намеков на каждого из нас. При этом история далеко не сказка и во многом следует правилам неутешительной реальности, демонстрируя постельные сцены немолодых любовников и то, чем они заканчиваются. Этот бытовой натурализм только придает фильму большее драматическое очарование. И исполнительница главной роли Зузана Кронерова прекрасна в своей естественной непосредственности.

Кадр из фильма «Ледяная мать»

При этом фильм кажется немного монотонным, а оттого затянутым. Режиссер сменяет кадры с равнодушием исследователя человеческой души, а сами герои – медленно перетекают из одного состояния в другое, не позволяя себе особой экспрессии. Все это навевает ощущение легкой тоски и вселенской несправедливости. Плюс от видов мокрой черной земли с редкими островками белого снега по коже пробегает мороз, и хочется сбежать в «хэппи энд». Да, не самая комфортная и воодушевляющая драма, а местами слишком очевидная, но, определенно, смелая. И, возможно, самая вдумчивая из работ Богдана Слама, за плечами которого «Синий тигр», «Четыре солнца» и «Сельский учитель».

Картину стоит смотреть со своими родителями, братьями, сестрами и детьми. Это фильм-коммуникация, способный связать разорванное понимание между поколениями, ценностями и идеями. На данный момент фильм показывается в рамках Фестиваля мотивационного кино и спорта «Bridge of arts» в Ростове-на-Дону.

Инна Син