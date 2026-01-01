Три товарища решают провести свой отпуск в горах, но их жёны согласны отпустить их в горы только со своими детьми.
СтранаЧехия
Продолжительность1 час 23 минуты
Год выпуска1983
Премьера в мире1 января 1982
Дата выхода
1 октября 1982
США
1 января 1982
Чехословакия
ПроизводствоFilmové studio Barrandov
Другие названия
S tebou me baví svet, I Enjoy the World with You, S tebou ma baví svet, S tebou mě baví svět, A férfikaland elmarad, Mit dir gefällt mir die Welt - Schneemänner mit Herz, Schneemänner mit Herz, Veled szép az élet, You Take the Kids!, Z tobą bawi mnie świat, С тобой меня радует мир