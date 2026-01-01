Оповещения от Киноафиши
Постер фильма С тобой меня радует мир
1 постер
Киноафиша Фильмы С тобой меня радует мир

С тобой меня радует мир

S tebou me baví svet 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Три товарища решают провести свой отпуск в горах, но их жёны согласны отпустить их в горы только со своими детьми.

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1982
Дата выхода
1 октября 1982 США
1 января 1982 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
S tebou me baví svet, I Enjoy the World with You, S tebou ma baví svet, S tebou mě baví svět, A férfikaland elmarad, Mit dir gefällt mir die Welt - Schneemänner mit Herz, Schneemänner mit Herz, Veled szép az élet, You Take the Kids!, Z tobą bawi mnie świat, С тобой меня радует мир
Режиссер
Мария Поледнякова
В ролях
Павел Нови
Элишка Балцерова
Вацлав Постранецки
Квета Фиалова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про летние каникулы Фильмы про летние каникулы

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
