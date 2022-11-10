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8.6
Киноафиша
Фильмы
Ларри
8.6
Ларри
, 2022
Larry
Венгрия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
8.6
В ролях
Анна Сандтнер
Noémi
Сабольч Туроци
Zoltán
Бенетт Вилмани
Ádám
László Onofer
CsalaDo
Gellért Csiki
Krisztofer
Аттила Бошарски
Tibor - farmer
Эва Бандор
Woman in the jeep
Левенте Орбан
Balázs
Miklós Varga
Auto Part Seller
Gábor Szücs
Credit manager
Режиссер
Силард Бернат
Сценарист
Гергё Надь В.
,
Силард Бернат
,
Габор Ференци
,
Ондраш Мухи
Композитор
Андор Сперлинг
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
10 ноября 2022
Дата выхода
1 декабря 2022
Венгрия
16
Сборы в мире
$157 941
Производство
FocusFox Studio
Другие названия
Larry
Еще
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 18 декабря 2023
Отзывы о фильме
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