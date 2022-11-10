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Постер фильма Ларри
8.6
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8.6

Ларри

, 2022
Larry
Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Ларри
8.6

В ролях

Анна Сандтнер
Noémi
Сабольч Туроци
Zoltán
Бенетт Вилмани
Ádám
László Onofer
CsalaDo
Gellért Csiki
Krisztofer
Аттила Бошарски
Tibor - farmer
Эва Бандор
Woman in the jeep
Левенте Орбан
Balázs
Miklós Varga
Auto Part Seller
Gábor Szücs
Credit manager
Режиссер Силард Бернат
Сценарист Гергё Надь В., Силард Бернат, Габор Ференци, Ондраш Мухи
Композитор Андор Сперлинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
1 декабря 2022 Венгрия 16
Сборы в мире $157 941
Производство FocusFox Studio
Другие названия
Larry

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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