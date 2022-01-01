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Натуральные упыри Натуральные упыри
Киноафиша Фильмы Натуральные упыри Отзывы о фильме «Натуральные упыри»
Eat Locals Натуральные упыри 2017 / Великобритания
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Натуральные упыри»

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Каждые 50 лет в каком-нибудь тихом загородном домике собирается группа из восьми вампиров, чтобы обсудить перемены в жизни, разделить сферы влияния и решить, как им жить следующие полвека. Но на этот раз всё становится намного сложнее. Из-за излишних аппетитов и вольностей один из вампиров «выбывает» из тесного круга. Но у Ванессы (Ив Майлс) уже есть новый кандидат — энергичный и общительный юноша Себастиан (Билли Кук), которого она привела на встречу. Но тут сразу возникает…

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