«Натуральные упыри»: Рецензия Киноафиши

«Ешь местных» — не очень реальные упыри

Каждые 50 лет в каком-нибудь тихом загородном домике собирается группа из восьми вампиров, чтобы обсудить перемены в жизни, разделить сферы влияния и решить, как им жить следующие полвека. Но на этот раз всё становится намного сложнее. Из-за излишних аппетитов и вольностей один из вампиров «выбывает» из тесного круга. Но у Ванессы (Ив Майлс) уже есть новый кандидат — энергичный и общительный юноша Себастиан (Билли Кук), которого она привела на встречу. Но тут сразу возникает несколько проблем. Во-первых, Себастиан и не подозревает, что приехал на сходку вампиров, а рассчитывает исключительно на свидание с Ванессой. Во-вторых, не все участники согласны с его кандидатурой, а это означает смерть новичка. А в-третьих, дом окружает целый отряд военных, желающих если не уничтожить нежить, то задержать их до восхода солнца, которое сожжёт всех участников встречи.

Кадр из фильма «Натуральные упыри»

Актёр Джейсон Флеминг, который вспомнится многим разве что по фильмам Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», к своему режиссёрскому дебюту решил, похоже, собрать всех старых знакомых. В итоге в картине можно увидеть целый букет актёров может и не высшей степени звёздности, но вполне узнаваемых. Здесь есть и коллега Флеминга по фильму «Звёздная пыль», а ныне всем известный Сорвиголова Чарли Кокс, и Декстер Флетчер, знакомый из тех же фильмов Гая Ричи. А поклонники знаменитого сериала «Доктор Кто» и его чуть менее знаменитого спин-оффа «Торчвуд» заметят не менее пяти актёров оттуда во главе с Ив Майлс, Тони Карраном и Фримой Аджьеман.

При просмотре неоднократно возникает ощущение, что все артисты собрались на съёмках в основном ради удовольствия, чтобы сыграть дружеский капустник, они явно получают наслаждение от процесса. Вот только до зрителя эта радость дойдёт вряд ли. Если простоту съёмок, граничащую иногда с любительским видео, и минималистичные декорации частично можно объяснить независимым статусом фильма, невысоким бюджетом и первыми пробами Флеминга, то посредственность сценария не оправдана ничем.

Кадр из фильма «Натуральные упыри»

Схожесть русской локализации заголовка с нашумевшим фильмом Тайки Вайтити «Реальные упыри» (в оригинале они оба называются совсем по-другому) заставляет ожидать очередной развесёлой комедии на грани хулиганства. Но у Флеминга настроение оказывается совсем иным, слишком многое подаётся с «серьёзным лицом», вероятно, чтобы ярче выделить откровенно комедийные сцены вроде бабушки, которая еле ходит с ходунками, а потом начинает крошить врагов из автомата и в рукопашную, или гэгов в исполнении Билли Кука. Но иногда это срабатывает ровно противоположным образом — в откровенной пародии совершенно не хочется придираться к нелогичным поступкам персонажей или переменам их настроения и мотивации. А здесь после слишком серьёзных, а иногда почти трагичных сцен начинает казаться, что нить сюжета куда-то теряется, и он остаётся совершенно непонятным. Почему, например, Себастиан так проникся к вампирам, которые его неоднократно хотели съесть, что стал им помогать, что за странные хозяева дома, и как относятся к людям сами вампиры, нередко противоречащие собственным же словам?

Кадр из фильма «Натуральные упыри»

Большинство персонажей военных вообще остаются нераскрытыми. Хотя для пушечного мяса, которое бы отлично подошло для слэшера, где монстры убивают глупых вояк, на них делается слишком уж большой акцент. Причём в некоторых сценах задатки добротного слэшера у фильма есть, но, как и с комедийной частью, всё время не хватает градуса накала, солдаты погибают не слишком кроваво и изощрённо. Зато слишком много времени уделено их разговорам и интригам, которые, по факту, мало чего добавляют в сюжет, а только создают лишние линии.

В целом, остаётся только гадать, чего же именно не хватило режиссёру для того, чтобы сделать фильм целостным, имея весьма неплохой набор актёров и интересную задумку. То ли опыта и профессионализма, то ли смелости превратить фильм в чистую комедию или такую же чистую кровавую бойню, но картина так и остаётся набором разрозненных сцен, перемежающихся иногда неплохими шутками, лучшая из которых появится в конце в виде рекламного ролика. Кроме этого приятна разве что возможность увидеть знакомые из сериалов лица на большом экране и убедиться, что играть они действительно умеют.

Алексей Хромов

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Натуральные упыри»