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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Шаин Бумедин
Shaïn Boumedine
Киноафиша
Персоны
Шаин Бумедин
Шаин Бумедин
Shaïn Boumedine
Дата рождения
25 марта 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Хороший учитель
(2024)
6.5
Мектуб, моя любовь
(2017)
3.9
Мектуб, моя любовь 2
(2019)
Фильмография Шаина Бумедина
6.6
Хороший учитель
Pas de vagues
драма
2024, Бельгия / Франция
Дикари
драма, триллер, мини-сериал
2019, Франция
3.9
Мектуб, моя любовь 2
Mektoub My Love: Intermezzo
мелодрама, комедия
2019, Франция / Италия
6.5
Мектуб, моя любовь
Mektoub, My Love: Canto Uno
драма, мелодрама
2017, Франция
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Рецензия
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