«Мектуб, моя любовь»: Рецензия Киноафиши

Красота момента

Амин (Шаин Бумедин) бросил учебу на медицинском и мечтает найти себя в киноиндустрии. Он отправил свой сценарий продюсерам и в ожидании ответа от них проводит каникулы дома на юге Франции в курортном городе Сет. Спокойно поваляться на диване в родительском доме и посмотреть кино у Амина не получится. Едва ли не с первых дней в городе он оказывается вовлечен в «тайную» жизнь родных и друзей. Молодой человек наблюдает за тем, что происходит с ними, смотрит со стороны на чужие горести и радости, а также ходит на вечеринки и фотографирует – все-таки у него каникулы.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

За «Жизнь Адель» Абделатиф Кешиш вместе с актрисами Леа Сейду и Адель Экзаркопулос получил «Золотую пальмовую ветвь», хвалебные отзывы от кинокритиков и обвинения за объективацию женщин. Что ж, упреки в сторону его нового фильма по той же причине уже прозвучали, и это несмотря на то, что в нем всего одна эротическая сцена, правда, не менее откровенная, чем в «Жизни Адель». «Мектуб, моя любовь» с трудом отводит взгляд от женского тела. Актрисы в новой картине режиссера ходят в коротких шортах и коротких юбках, и камера оператора Марко Грациаплена ловит не только улыбки и грусть на загорелых лицах молодежи, но и часто спускается ниже. И все же «Мектуб, моя любовь» не исчерпывается рассматриванием женских тел. И взгляд в фильме не только взгляд молодого мужчины на красавиц на пляже и дискотеки. Это взгляд фотографа и сценариста, исследующего жизнь во всех ее проявлениях.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Источником вдохновения для Кешиша послужил роман Франсуа Бегодо «Рана, настоящая». Режиссер выхватывает всего несколько дней из жизни Амина, и в три часа экранного времени его задумка не укладывается. Он работает над продолжением истории. Привычной завязки, последующей кульминации и развязки в «Мектуб, моя любовь» нет, быть может, из-за того, что это только первая часть готовящейся трилогии. Однако сказать, что в фильме особо ничего не происходит – язык не поворачивается.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Герои ленты влюбляются и разочаровываются, веселятся и сгорают от ревности, сплетничают и делятся размышлениями о жизни. К их разговорам и обсуждениям так и хочется присоединиться: Кешиш создал очень живых персонажей, узнаваемых и чрезвычайно привлекательных даже в своей «неправильности», о них можно говорить много и многое. Они не оставляют спустя несколько дней после просмотра фильма, мысль вновь и вновь возвращается к тому, как может сложиться судьба Офели, Тони, Шарлотты и Амина.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Режиссер не берется никого осуждать или учить жизни, с пеной у рта крича, как надо себя вести приличным «мальчикам» и «девочкам». «Мектуб, моя любовь» кружит над тем, что жизнь полна красок и простой смертный с точностью не скажет, кто прав, а кто жестоко ошибается. В конечном счете, мы не знаем, что ждет нас завтра и кто окажется главным героем нашего романа. Да и свое место в жизни найти не всегда бывает просто. И Кешиш фактически рисует три очевидных варианта для Амина – медицина, кино, работа в ресторане. Вот только какой из них воплотится в жизнь, вероятно, зависит не только от самого парня.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

С арабского «мектуб» переводят как «предначертание», и в фильме ненавязчиво вводится проблема выбора и детерминизма. Интуитивно понятно, что выбор, который герои ленты сделали или еще только сделают в будущем может стать для них если не роковым, то судьбоносным. Хотя, кто знает – вариант «закончится лето, и все забудется» тоже никто не отменяет. Просто Кешиш выстраивает фильм так, что вскользь брошенные замечания и воспоминания дают широчайший простор для зрительского воображения о будущем героев. При этом «Мектуб, моя любовь» интонационно избегает трагизма, изо всех сил ловит в свои сети радость сегодняшнего дня и изображает жизнь с мирным небом над головой в ее чарующей простоте – роскошь, о которой легко забывается.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Фильм Кешиша – наслаждение жизнью. Режиссер даже показывает рождение ягнят – невероятно трогательный момент, соседствующий с одной из самых продолжительных сцен в фильме на шумной дискотеке. «Мектуб, моя любовь» запечатлевает тепло солнца и брызги воды, биение разгоряченных сердец и ритм музыки, увлекающей за собой. Удивительно чувственное кино Кешиша улавливает красоту «здесь» и «сейчас» и так много проговаривает невзначай о любви, о верности, о семье, об одиночестве, мечтах и предопределении.

Елена Громова

В российском прокате с 26 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мектуб, моя любовь»