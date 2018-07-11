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Киноафиша Рецензии «Мектуб, моя любовь»: Рецензия Киноафиши

«Мектуб, моя любовь»: Рецензия Киноафиши

11 июля 2018 00:00
«Мектуб, моя любовь»: Рецензия Киноафиши
Красота момента

Амин (Шаин Бумедин) бросил учебу на медицинском и мечтает найти себя в киноиндустрии. Он отправил свой сценарий продюсерам и в ожидании ответа от них проводит каникулы дома на юге Франции в курортном городе Сет. Спокойно поваляться на диване в родительском доме и посмотреть кино у Амина не получится. Едва ли не с первых дней в городе он оказывается вовлечен в «тайную» жизнь родных и друзей. Молодой человек наблюдает за тем, что происходит с ними, смотрит со стороны на чужие горести и радости, а также ходит на вечеринки и фотографирует – все-таки у него каникулы.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

За «Жизнь Адель» Абделатиф Кешиш вместе с актрисами Леа Сейду и Адель Экзаркопулос получил «Золотую пальмовую ветвь», хвалебные отзывы от кинокритиков и обвинения за объективацию женщин. Что ж, упреки в сторону его нового фильма по той же причине уже прозвучали, и это несмотря на то, что в нем всего одна эротическая сцена, правда, не менее откровенная, чем в «Жизни Адель». «Мектуб, моя любовь» с трудом отводит взгляд от женского тела. Актрисы в новой картине режиссера ходят в коротких шортах и коротких юбках, и камера оператора Марко Грациаплена ловит не только улыбки и грусть на загорелых лицах молодежи, но и часто спускается ниже. И все же «Мектуб, моя любовь» не исчерпывается рассматриванием женских тел. И взгляд в фильме не только взгляд молодого мужчины на красавиц на пляже и дискотеки. Это взгляд фотографа и сценариста, исследующего жизнь во всех ее проявлениях.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Источником вдохновения для Кешиша послужил роман Франсуа Бегодо «Рана, настоящая». Режиссер выхватывает всего несколько дней из жизни Амина, и в три часа экранного времени его задумка не укладывается. Он работает над продолжением истории. Привычной завязки, последующей кульминации и развязки в «Мектуб, моя любовь» нет, быть может, из-за того, что это только первая часть готовящейся трилогии. Однако сказать, что в фильме особо ничего не происходит – язык не поворачивается.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Герои ленты влюбляются и разочаровываются, веселятся и сгорают от ревности, сплетничают и делятся размышлениями о жизни. К их разговорам и обсуждениям так и хочется присоединиться: Кешиш создал очень живых персонажей, узнаваемых и чрезвычайно привлекательных даже в своей «неправильности», о них можно говорить много и многое. Они не оставляют спустя несколько дней после просмотра фильма, мысль вновь и вновь возвращается к тому, как может сложиться судьба Офели, Тони, Шарлотты и Амина.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Режиссер не берется никого осуждать или учить жизни, с пеной у рта крича, как надо себя вести приличным «мальчикам» и «девочкам». «Мектуб, моя любовь» кружит над тем, что жизнь полна красок и простой смертный с точностью не скажет, кто прав, а кто жестоко ошибается. В конечном счете, мы не знаем, что ждет нас завтра и кто окажется главным героем нашего романа. Да и свое место в жизни найти не всегда бывает просто. И Кешиш фактически рисует три очевидных варианта для Амина – медицина, кино, работа в ресторане. Вот только какой из них воплотится в жизнь, вероятно, зависит не только от самого парня.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

С арабского «мектуб» переводят как «предначертание», и в фильме ненавязчиво вводится проблема выбора и детерминизма. Интуитивно понятно, что выбор, который герои ленты сделали или еще только сделают в будущем может стать для них если не роковым, то судьбоносным. Хотя, кто знает – вариант «закончится лето, и все забудется» тоже никто не отменяет. Просто Кешиш выстраивает фильм так, что вскользь брошенные замечания и воспоминания дают широчайший простор для зрительского воображения о будущем героев. При этом «Мектуб, моя любовь» интонационно избегает трагизма, изо всех сил ловит в свои сети радость сегодняшнего дня и изображает жизнь с мирным небом над головой в ее чарующей простоте – роскошь, о которой легко забывается.

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»
Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Фильм Кешиша – наслаждение жизнью. Режиссер даже показывает рождение ягнят – невероятно трогательный момент, соседствующий с одной из самых продолжительных сцен в фильме на шумной дискотеке. «Мектуб, моя любовь» запечатлевает тепло солнца и брызги воды, биение разгоряченных сердец и ритм музыки, увлекающей за собой. Удивительно чувственное кино Кешиша улавливает красоту «здесь» и «сейчас» и так много проговаривает невзначай о любви, о верности, о семье, об одиночестве, мечтах и предопределении.

Елена Громова

В российском прокате с 26 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мектуб, моя любовь»

Елена Громова
Елена Громова
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