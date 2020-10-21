Наша рецензия

Не по годам серьезный подросток Миша (дебютант Сергей Гиро) ходит во сне. Его родителей (Сергей Медведев и Екатерина Федулова) это сильно беспокоит. Ладно бы мальчик оставался в пределах квартиры, так нет: в сомнамбулическом состоянии он выскакивает на улицу и бродит по району. По рекомендации знакомых Мишу отправляют на лечение к профессору Волкову (Максим Суханов) — гипнологу, который якобы справляется даже с самыми тяжелыми случаями. Однако 16-летнего героя доктор почему-то…