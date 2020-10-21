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Гипноз Гипноз
Киноафиша Фильмы Гипноз Отзывы о фильме «Гипноз»
Гипноз 2019 / Россия
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Гипноз»

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Наша рецензия

Не по годам серьезный подросток Миша (дебютант Сергей Гиро) ходит во сне. Его родителей (Сергей Медведев и Екатерина Федулова) это сильно беспокоит. Ладно бы мальчик оставался в пределах квартиры, так нет: в сомнамбулическом состоянии он выскакивает на улицу и бродит по району. По рекомендации знакомых Мишу отправляют на лечение к профессору Волкову (Максим Суханов) — гипнологу, который якобы справляется даже с самыми тяжелыми случаями. Однако 16-летнего героя доктор почему-то…

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mashus 21 октября 2020, 22:47
Оценка
Актеры молодцы. Что хотел сказать автор, какая идея стоит за фильмом - не понятно..
Что это за сеансы гипнозы, где в комнате одновременно куча людей - одни спят в трансе, другие пришли на прием, третьи студенты-подопытные с кафедры клинической психологии? Групповой сеанс гипноза? Кружок начинающих и продвигающихся гипнологов?
Хороший монолог главного гипнолога в конце фильма. Только какое отношение этот монолог имеет к тому, что происходило в фильме ранее?
В лучшем случае можно воспринимать фильм как чей-то сон-воспоминание. Ну и актерам наверняка было прикольно сниматься, многие сцены напоминают упражнения по вживанию в разные состояния..
21 октября 2020, 22:47 Ответить
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