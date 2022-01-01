Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джейсон Харрис
Джейсон Харрис
Jason Harris
О персоне
Фильмография
Джейсон Харрис
Jason Harris
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 июля 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джейсона Харриса
Родился 25 июля 1969 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джейсона Харриса
Банда котиков
анимация, семейный
2015, Мексика
3.0
Топ Кэт 3D
анимация, комедия, семейный
2011, Мексика / Аргентина / Великобритания
6.0
Мартышки в космосе
приключения, комедия, анимация
2008, США
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»