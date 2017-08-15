«Банда котиков»: Рецензия Киноафиши

Разборки на Обжорке

В районе Обжорка всем заправляет мистер Зол. Каждый, кто осмелится переступить закон, должен отдавать себе отчет в том, что орудует на территории могущественного преступника, которого боятся даже некоторые полицейские, и мистер Зол не будет молча стоять в сторонке, поглядывая на обнаглевших воришек. Рано или поздно его люди и звери придут за покусившимися на добро властелина Обжорки, и мелким пакостникам придется сделать выбор: либо быстренько завязать с преступным миром, либо работать на Зола, отдавая ему 99 процентов добытых не самым честным трудом денег. Есть еще один вариант, но он настолько плачевен, что вряд ли кто-то изберет его по собственной воле. Хитрый рыжий кот и компания случайно оказавшихся рядом с ним котиков вступит в борьбу с превосходящим по силе противником – на кону стоят огромные деньги и жизни наглых пушистиков.

Кадр из фильма «Банда котиков»

Мексиканский мультфильм «Банда котиков» Андреса Кутерье приквел к анимационной ленте «Топ Кэт» (реж. Альберто Мар), в свою очередь, основывавшейся на американском мультипликационном сериале. Мультик 2011 года внимательно вглядывался в образ бизнесмена, стремившегося к власти из-за ненависти к людям. Антагонист, с которым не посчастливилось столкнуться уличным котам, добился тотального контроля над городом и его жителями при помощи камер слежения, закрепленных не только на фасадах зданий, но и в квартирах мирных граждан. Антиутопия в духе Оруэлла в приквеле сменяется криминальной драмой и историей становления банды хвостатых Робин Гудов, облюбовавших помойку мегаполиса. И Андрес Кутерье явно преуспел в стремлении показать преступную среду в мире, где котики, песики и крокодильчики столь же социально активны, как и люди. На службе у мистера Зола есть как собаки с обезьянами, так и человеческие особи. На равных с людьми находится и банда котиков. Плюс мультик вполне уверенно обыгрывает жанровые шаблоны: эффектная блондинка, погони, внезапная помощь, запутанные отношения преступников с защитниками порядка, горожане, готовые запачкать руки шерстью и чешуей ради материальной выгоды.

Кадр из фильма «Банда котиков»

Постарались и переводчики мультфильма, отчаянно подогнавшие «Банду котиков» под российские реалии. Здесь есть и пламенный привет главному телевизионному инспектору гостиниц и ресторанов, и «паленый Вискас». А «Деньги, киски, цистерны молока…» уживаются с «Путем швабры» и массой лихих высказываний, что так и хочется выписать в блокнот. Но проблема мультфильма Андреса Кутерье кроется как раз в том, что перлы от болтливого рыжего кота при всей их лаконичности и допустимой ехидности как-то уж слишком многочисленны и звучат нередко нарочито. «Банда котиков» щедра на отсылки к другим произведениям и перебарщивает с концентрацией колкостей порой настолько, что даже вполне меткие замечания и миловидные шутки тонут на мелководье изощренных фраз и теряют свою остроту. При этом юмор в мексиканском мультике все же удобоваримее и сравнительно интеллигентнее, чем у «любимчика» критиков анимационной ленты «Эмоджи фильм», создатели которой также не поскупились на отсылки и попытались напихать в свое детище как можно больше приколов, пусть порой и бородатых.

Кадр из фильма «Банда котиков»

Структурно мультфильм Андреса Кутерье представляет собой один громоздкий флешбэк и один флешбэк значительно компактнее в обрамлении приключений из нового дела котов-бандитов. Посредством всплывающих в не самый подходящий момент воспоминаний «Банда котиков» рассказывает, на чем основывается доверие друг к другу участников спонтанной преступной группировки из неплохих ребят в плохом месте. И мотив о важности дружбы в истории с котэ звучит непробиваемо четко, мораль в сей сказке с заметными за километр полутонами явно не теряется на улицах большого города.

Елена Громова

В российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Банда котиков»