Дрон, 2019

Поселившись в своём первом общем доме, молодая пара наслаждается комфортной жизнью в окружении «умных» устройств и не подозревает, что одно из них контролирует покойник.
Немного несуразный серийный убийца загнан в угол полицией. Перед смертью он использует оккультное заклинание, которое переносит его душу в более надёжное, чем человеческое тело, хранилище — в простой и безобидный с виду дрон. Одержимое кровожадным духом устройство попадает во владение к Рэйчел и Крису, молодожёнам, только что поселившимся поблизости.
Крис увлечён новой игрушкой, он настраивает её под себя и весело проводит время, исследуя её функционал. Но когда дроном не управляет Крис, в вещицу вселяется дух маньяка, и, разумеется, интересуют его отнюдь не безобидные развлечения. Используя камеру, доступ в интернет и способности к неограниченному перемещению, одержимая игрушка шпионит за парой и привлекательной соседкой, а после сливает материал в Сеть. Дрон захватывает остальные устройства умного дома, и те подключаются к его грязным делам.
Современные технологии несут зло. По крайней мере, на этой идее завязаны классические sci-fi хорроры. Человечество не сговариваясь променяло частную жизнь на будничные удобства. Кинематограф бесчисленное количество раз воспроизводил кошмар, в котором бездушные предметы цифрового прогресса, призванные развлекать и помогать людям в быту, оказываются вместилищами зла и нападают на своих владельцев.
Постепенно повышая ставки в дьявольской игре, дрон совершает нападения на соседей. Крису и Рэйчел нужно понять, что происходит на самом деле, прежде чем душа убийцы разыграется достаточно, чтобы проявить свою смертоносную волю.
Не стесняясь кровавых излишеств, картина следует эстетике классических хорроров 80-х.
В производстве картины участвовала продюсерская компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs.
В начале фильма член команды S.W.A.T говорит, что «похоже, она свайпнула не того парня», — скорее всего это отсылка к приложению для знакомств Tinder. Также убийца упоминает приложение Uber.
В фильме есть прямая отсылка к «Терминатору». Сцена нападения на соседку по имени Корин разыграна точно так же, как нападение на соседку Сары, Коннор Джинджер, вплоть до песни, которую она слушает в наушниках.
В качестве промоакции прокатчики запустили окровавленный дрон в городе Сент-Луис, где тот облетел весь многолюдный центр, пугая местных жителей.
Если остановить кадр на 1:01:22 и приглядеться, можно увидеть фотографию, которую отправляет дрон. Картинка похожа на имитацию приложения Snapchat, на ней есть надпись courtesy flush, которую буквально можно перевести как «любезный смыв».
Режиссёр Джордан Рубин, продюсеры Аль Каплан и Джон Каплан работают вместе уже не над первым фильмом. Вместе они сделали картину «Бобры-зомби» и сериал «Зубастики: Новый загул». Все их совместные фильмы пропитаны откровенной самоиронией.
Премьера картины состоялась в рамках кинофестиваля Slamdance 28 января 2019 года.
Сознание серийного убийцы перед самой смертью переносится в обычный дрон. Попав в электронный прибор, он начинает терроризировать пару молодоженов.