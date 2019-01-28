Дрон, 2019

Поселившись в своём первом общем доме, молодая пара наслаждается комфортной жизнью в окружении «умных» устройств и не подозревает, что одно из них контролирует покойник.

Немного несуразный серийный убийца загнан в угол полицией. Перед смертью он использует оккультное заклинание, которое переносит его душу в более надёжное, чем человеческое тело, хранилище — в простой и безобидный с виду дрон. Одержимое кровожадным духом устройство попадает во владение к Рэйчел и Крису, молодожёнам, только что поселившимся поблизости.

Крис увлечён новой игрушкой, он настраивает её под себя и весело проводит время, исследуя её функционал. Но когда дроном не управляет Крис, в вещицу вселяется дух маньяка, и, разумеется, интересуют его отнюдь не безобидные развлечения. Используя камеру, доступ в интернет и способности к неограниченному перемещению, одержимая игрушка шпионит за парой и привлекательной соседкой, а после сливает материал в Сеть. Дрон захватывает остальные устройства умного дома, и те подключаются к его грязным делам.

Современные технологии несут зло. По крайней мере, на этой идее завязаны классические sci-fi хорроры. Человечество не сговариваясь променяло частную жизнь на будничные удобства. Кинематограф бесчисленное количество раз воспроизводил кошмар, в котором бездушные предметы цифрового прогресса, призванные развлекать и помогать людям в быту, оказываются вместилищами зла и нападают на своих владельцев.

Постепенно повышая ставки в дьявольской игре, дрон совершает нападения на соседей. Крису и Рэйчел нужно понять, что происходит на самом деле, прежде чем душа убийцы разыграется достаточно, чтобы проявить свою смертоносную волю.

Не стесняясь кровавых излишеств, картина следует эстетике классических хорроров 80-х.