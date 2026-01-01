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Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор Sharon Taylor
Киноафиша Персоны Шэрон Тейлор

Шэрон Тейлор

Sharon Taylor

Дата рождения
5 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Руководство Эмили 8.1
Руководство Эмили (2023)
Тайны Смолвиля 7.8
Тайны Смолвиля (2001)

Фильмография Шэрон Тейлор

Эль
Эль
драма, комедия 2026, США
Сигнал тревоги 5.9
Сигнал тревоги
драма 2023, США
Руководство Эмили 8.1
Руководство Эмили Guiding Emily
драма 2023, Канада
Руби, собака-спасатель 7.1
Руби, собака-спасатель Rescued by Ruby
биография, драма, семейный 2022, США
Смотреть трейлер
Когда время стало громче 7.1
Когда время стало громче When Time Got Louder
драма 2022, Канада
Домой засветло 7.4
Домой засветло
драма, детектив 2020, США
Бэтвумен 4.1
Бэтвумен
драма, криминал, фантастика 2019, США
Нэнси Дрю 6.8
Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив 2019, США
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