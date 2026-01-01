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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Шэрон Тейлор
Sharon Taylor
Киноафиша
Персоны
Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор
Sharon Taylor
Дата рождения
5 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
8.1
Руководство Эмили
(2023)
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
Фильмография Шэрон Тейлор
Эль
драма, комедия
2026, США
5.9
Сигнал тревоги
драма
2023, США
8.1
Руководство Эмили
Guiding Emily
драма
2023, Канада
7.1
Руби, собака-спасатель
Rescued by Ruby
биография, драма, семейный
2022, США
Смотреть трейлер
7.1
Когда время стало громче
When Time Got Louder
драма
2022, Канада
7.4
Домой засветло
драма, детектив
2020, США
4.1
Бэтвумен
драма, криминал, фантастика
2019, США
6.8
Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив
2019, США
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