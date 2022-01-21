1945 год. Военный грузовой самолёт США внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения. Вскоре они обнаруживают повешенных нацистских солдат и другие трупы с древними магическими символами, а затем подвергается атаке мощной сверхъестественной силы.
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