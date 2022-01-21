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Постер фильма Охота на ведьм
4.6
Киноафиша Фильмы Охота на ведьм
4.6

Охота на ведьм

, 2022
WarHunt
США / боевик, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Охота на ведьм
4.6

О фильме

1945 год. Военный грузовой самолёт США внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения. Вскоре они обнаруживают повешенных нацистских солдат и другие трупы с древними магическими символами, а затем подвергается атаке мощной сверхъестественной силы.

В ролях

Роберт Неппер
Роберт Неппер
Sgt. Brewer
Джексон Рэтбоун
Джексон Рэтбоун
Walsh
Микки Рурк
Микки Рурк
Maj. Johnson
Полина Пушкарева
Female Radio Operator
Алекс Миллс
Lou Kuma Kudi
Hexe
Ieva Seglina
Cryptologist
Jana Herbsta
Betty
Josh Burdett
Capt. Rice
Timo Willman
Lt. Hertz
Рихард Леперс
German Prisoner
Режиссер Мауро Боррелли
Сценарист Мауро Боррелли, Reggie Keyohara III, Scott Svatos
Композитор Tao Liu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 21 января 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Кинотайм 18+
13 мая 2022 Вьетнам
8 декабря 2022 Дания
7 июля 2022 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $85 847
Производство Forma Pro Films, RNG Entertainment, Berkeley Media Group
Другие названия
WarHunt, Deemonite rünnaku all, Hexenjäger, Los demonios de la guerra, Rừng Săn Người, War Hunt, WarHunt. Demony wojny, Το γεράκι του πολέμου, Военная охота, Охота на ведьм, 워헌트, ウォーハント 魔界戦線

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 13 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 25 октября 2022

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Охота на ведьм

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