В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Мауро Боррелли
Сценарист
Мауро Боррелли, Reggie Keyohara III
Композитор
Леонардо Де Бернардини
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
16 декабря 2022
Премьера в мире
16 декабря 2022
Дата выхода
|8 июня 2023
|Италия
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|23 декабря 2022
|Латвия
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|16+
|23 декабря 2022
|Литва
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|22 декабря 2022
|ОАЭ
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|18TC
|10 марта 2023
|Тайвань
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|19 декабря 2022
|Франция
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|12
|26 января 2023
|Чехия
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|16 декабря 2022
|Швеция
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|15
|31 мая 2023
|Южная Корея
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MPAA
R
Сборы в мире
$459 522
Производство
Boomtown Media Partners, BondIt Media Capital, Daniel Grodnik Productions
Другие названия
Mindcage, Jaula mental, Angyalok gyilkosa, Cuşcă pentru minte, El asesino de ángeles, Fanget i sinnet, Gaiola Mental, Meelevangistus, Mindcage - Mente criminale, Naśladowca, Prāta būris, Prison mentale, V zajetí mysli, Zihin Kafesi, Παιχνίδια μνήμης, Клетка разума, マインドケージ, 屍蹤天使, כלוב המחשבות, Búsqueda de Melissa Roxburgh, Prāta cietums, 心之牢笼