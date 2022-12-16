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Постер фильма Клетка разума
4.3
Киноафиша Фильмы Клетка разума
4.3

Клетка разума

, 2022
Mindcage
США / триллер / 18+
Постер фильма Клетка разума
4.3

О фильме

Два детектива вынуждены обратиться за помощью к маньяку за решеткой, когда возобновляется серия убийств с таким же почерком.

В ролях

Джон Малкович
Джон Малкович
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Мелисса Роксбур
Мелисса Роксбур
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Джейк Гродник
Elisha Bascomb
Radio Guy
Alba Borrelli
Young Girl
Неб Чупин
Dr. Loesch
Nikola Chupin
Asian Boy
Barry Clifton
Guard #1
Nahesi Crawford
Coroner
Harold Dennis
Deputy
Режиссер Мауро Боррелли
Сценарист Мауро Боррелли, Reggie Keyohara III
Композитор Леонардо Де Бернардини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 декабря 2022
Премьера в мире 16 декабря 2022
Дата выхода
8 июня 2023 Италия
23 декабря 2022 Латвия 16+
23 декабря 2022 Литва
22 декабря 2022 ОАЭ 18TC
10 марта 2023 Тайвань
19 декабря 2022 Франция 12
26 января 2023 Чехия
16 декабря 2022 Швеция 15
31 мая 2023 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $459 522
Производство Boomtown Media Partners, BondIt Media Capital, Daniel Grodnik Productions
Другие названия
Mindcage, Jaula mental, Angyalok gyilkosa, Cuşcă pentru minte, El asesino de ángeles, Fanget i sinnet, Gaiola Mental, Meelevangistus, Mindcage - Mente criminale, Naśladowca, Prāta būris, Prison mentale, V zajetí mysli, Zihin Kafesi, Παιχνίδια μνήμης, Клетка разума, マインドケージ, 屍蹤天使, כלוב המחשבות, Búsqueda de Melissa Roxburgh, Prāta cietums, 心之牢笼

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 8 ноября 2022

Отзывы о фильме

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