Аднан Марал Adnan Maral
Киноафиша Персоны Аднан Марал

Аднан Марал

Adnan Maral

Дата рождения
1 июля 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Турецкий для начинающих 6.1
Турецкий для начинающих (2012)
Том Сойер 5.9
Том Сойер (2011)
Осторожно, Кенгуру! 5.5
Осторожно, Кенгуру! (2020)

Фильмография Аднан Марал

Жанр
Год
Осторожно, Кенгуру! 5.5
Осторожно, Кенгуру! Die Känguru-Chroniken
комедия 2020, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Тело 4.8
Тело Replace
ужасы, триллер 2017, Германия / Канада
Рецензия
Турецкий для начинающих 6.1
Турецкий для начинающих Türkisch für Anfänger
комедия 2012, Германия
Смотреть трейлер
Том Сойер 5.9
Том Сойер Tom Sawyer
семейный, приключения 2011, Германия
Смотреть трейлер
