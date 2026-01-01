Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аднан Марал
Adnan Maral
Киноафиша
Персоны
Аднан Марал
Аднан Марал
Adnan Maral
Дата рождения
1 июля 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.1
Турецкий для начинающих
(2012)
5.9
Том Сойер
(2011)
5.5
Осторожно, Кенгуру!
(2020)
Фильмография Аднан Марал
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2020
2017
2012
2011
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.5
Осторожно, Кенгуру!
Die Känguru-Chroniken
комедия
2020, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
4.8
Тело
Replace
ужасы, триллер
2017, Германия / Канада
Рецензия
6.1
Турецкий для начинающих
Türkisch für Anfänger
комедия
2012, Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Том Сойер
Tom Sawyer
семейный, приключения
2011, Германия
Смотреть трейлер
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667