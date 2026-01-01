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О персоне
Норберт Кайль
Norbert Keil
Киноафиша
Персоны
Норберт Кайль
Норберт Кайль
Norbert Keil
Дата рождения
17 февраля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Норберта Кайля
Родился 17 февраля 1972 года. Ульм, Баден-Вюртемберг, Германия.
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Популярные фильмы
4.8
Тело
(2017)
Фильмография Норберта Кайля
4.8
Тело
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ужасы, триллер
2017, Германия / Канада
Рецензия
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