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«Тело»: Рецензия Киноафиши

7 декабря 2017 00:00
«Тело»: Рецензия Киноафиши
Кибернетический бодихоррор

Кира Мэйбон после пятого свидания с бойфрендом заболевает странной болезнью кожи: верхний покров быстро стареет и отмирает, когда как нижние абсолютно здоровы. Все бы ничего, но болезнь протекает с осложнениями – галлюцинации, провалы в памяти, головокружение. Ждать лечения слишком долго, так как отмершие клетки распространяются слишком быстро, грозя превратить Киру в живую мумию. Временное лечение находится благодаря счастливой случайности: девушке достаточно лишь заменить свою кожу чужой, и на некоторое время она может вздохнуть спокойно. Пока не появится очередное пятно, и не потребуется новая жертва.

«Тело»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Замена»

Режиссер Норберт Кайль, не особо известный за пределами Германии, в мировом прокате дебютировал со своим полнометражным фильмом «Замена». И это тот случай, когда произведение в поблажках, как новичку, не нуждается. Съемочная группа и актерский каст постарались на славу, выпустив на суд зрителя показательный бодихоррор. Причем не простой, а искусно поданный – отвратительные моменты разрезания тел и отмирающей кожи чередуются с художественно поданными мизансценами с динамичной камерой, активным использованием фильтров и грамотной подачей планов. Силуэтная съемка, многочисленные шумы, замедление и контраст мягкого заполняющего света с неоновыми фонарями странным образом коррелируются с «Неоновым демоном» Рефна. Отсылки происходят не только благодаря эстетике произведений, но и на основе философии уходящей, ускользающей красоты, свежести и молодости, за сохранение которой сражаются представительницы прекрасного пола. Но это – не жестокий мир модельного бизнеса, а персонаж Ребекки Форсайт – не неопытная начинающая модель, приехавшая в большой город. Благодаря старанию сценаристов, каждая из основных персонажей имеет в загашнике несколько интересных секретов. Тянущийся медицинский лейтмотив прогрессивной технологии омоложения\продления жизни отдает в сторону чего-то кибернетического; на это же работают и художники, а также – сопряжение электронной и классических подложек.

«Тело»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Замена»

При этом, словно равняясь на Скорсезе, Кайль оставляет для зрителя множество пасхалок и крючков. К примеру, интересно постоянное перевирание фамилии главной героини, отсылающее к неоязыческому празднику Мабон, символизирующему освобождение от всего отжившего в жизни. Неожиданный символизм делает и без того страдающую роль Форсайт еще драматичнее. Словно бы просто лихо закрученной истории недостаточно – давайте еще добавим страданий, предательства, мистики и под конец добьем зрителя личной семейной трагедией. То, как Кайлю удалось вместить столько всего в фильм, не может не вызывать восхищение.

«Тело»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Замена»

Вместе с тем надежды режиссера на повторный просмотр произведения оправдают лишь крепкие нервами зрители. Даже с учетом осознания, что безобразная кожа героини – всего лишь грим, происходящее на экране выглядит достаточно правдоподобным, чтобы вызвать немедленное чувство отвращения. Все подано куда острее и жестче, нежели в «Кожа, в которой я живу» Альмодовара, с совершенно другой моралью. «Замена» куда менее мистична, чем, к примеру, фильм «Не стучи дважды», также задействовавший фольклорную подоплеку, но взявший именно ее в качестве основной оси развития сюжета. Вместо кельтских плясок и шаманок-вуду нам преподносят неплохо сбитый триллер с элементами кибернетики, но, к сожалению, только на один раз: мало кто решится на повторный просмотр даже ради ловли блох. При этом, неожиданные сюжетные повороты действительно становятся внезапными для зрителя, а отсутствие поползновений в сторону продолжения, чем грешат сейчас многие фильмы, идет только дополнительным плюсом к «Замене».

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 3 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Замена»

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