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Айзек Флорентайн
Айзек Флорентайн
Isaac Florentine
О персоне
Фильмография
Айзек Флорентайн
Isaac Florentine
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Дата рождения
28 июля 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер
Биография Айзека Флорентайна
Родился 28 июля 1958 года в Израиле.
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Фильмография Айзека Флорентайна
Заложник
боевик, триллер
2020, США
5.0
Обет молчания
боевик
2017, Болгария
5.0
Ниндзя 2
боевик
2013, Таиланд
6.0
Код доступа «София»
боевик, триллер
2011, США
3.0
Неоспоримый 3
спорт, боевик, драма, криминал
2010, США
7.0
Ниндзя
боевик
2009, США
6.0
Специальное задание
боевик, криминал, триллер
2008, США
5.0
Неоспоримый 2
боевик, драма, криминал, спорт
2006, США
7.0
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