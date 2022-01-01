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Айзек Флорентайн

Isaac Florentine
Айзек Флорентайн
Айзек Флорентайн Isaac Florentine
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Дата рождения
28 июля 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер
Биография Айзека Флорентайна

Родился 28 июля 1958 года в Израиле.

Фильмография Айзека Флорентайна
Заложник
Заложник
боевик, триллер 2020, США
5.0
Обет молчания
Обет молчания
боевик 2017, Болгария
5.0
Ниндзя 2
Ниндзя 2
боевик 2013, Таиланд
6.0
Код доступа «София»
Код доступа «София»
боевик, триллер 2011, США
3.0
Неоспоримый 3
Неоспоримый 3
спорт, боевик, драма, криминал 2010, США
7.0
Ниндзя
Ниндзя
боевик 2009, США
6.0
Специальное задание
Специальное задание
боевик, криминал, триллер 2008, США
5.0
Неоспоримый 2
Неоспоримый 2
боевик, драма, криминал, спорт 2006, США
7.0
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