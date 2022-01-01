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Атанас Сребрев
Атанас Сребрев
Atanas Srebrev
О персоне
Фильмография
Атанас Сребрев
Atanas Srebrev
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Дата рождения
19 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Атанаса Сребрева
Родился 19 апреля 1971 года. София, Болгария.
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Фильмография Атанаса Сребрева
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
7.0
Найти и уничтожить
боевик
2020, Болгария
2.0
Обет молчания
боевик
2017, Болгария
5.0
Когда враги близко
боевик
2013, Канада / США
5.0
Москва 2017
триллер, фантастика
2012, США
4.0
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