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Кристина Серафини
Кристина Серафини
Cristina Serafini
О персоне
Фильмография
Кристина Серафини
Cristina Serafini
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Дата рождения
22 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кристины Серафини
Родилась 22 сентября 1978 года. Турин, Италия.
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Фильмография Кристины Серафини
Обет молчания
боевик
2017, Болгария
5.0
День мертвецов: Злая кровь
ужасы, триллер
2017, Болгария
3.0
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