«Побег из Рио»: Рецензия Киноафиши

Еще один сорванный девичник

Агата (Элисон Вилер) учительница, дети ее особо всерьез не воспринимают, без тени стеснения передразнивают, когда встречают вне школьных стен. Но девушка держится и полностью вовлечена в проверку ученических текстов. Ее младшая сестра похвастаться таким ангельским терпением не может. У Лили (Филиппина Стиндель) явно проблемы со сдерживанием агрессии. Не менее импульсивна их соседка по квартире. Хлое (Марго Бансийон) не везет с парнями, ее часто бросают, и этот прискорбный факт биографии молодой девушки уже успел стать поводом для острот ее знакомых. Серые будни одиноких француженок прервало неожиданное письмо от подруги детства. Она выходит замуж за бразильца и приглашает их приехать к ней в Рио – уже оплаченные билеты прилагаются. Правда, свадьбе не суждено состояться. Жених Кати (Ванесса Гуид) на своем мальчишнике падает с крыши высотки и разбивается насмерть ‒ он (Нандо Родригез) пытался изнасиловать Лили, случайно оказавшуюся вместе с сестрой и подругой в злополучном клубе, и не ожидал получить отпор от строптивой красотки, владеющей карате. Ситуация усугубляется тем, что разбившийся – сын крупного промышленника и политика Аугусто (Чико Диаз).

Кадр из фильма «Побег из Рио»

Патрик Милле принял участие в написании сценария «Побега из Рио», занял режиссерское кресло и исполнил одну из ролей в фильме (он сыграл эксцентричного Эрве, консула во французском посольстве). В его работе видны переклички с другими комедиями о неловко проведенных девичниках и мальчишниках. В «Очень плохих девчонках» Люсии Аньелло со Скарлетт Йоханссон подружки тоже поспособствовали смерти похотливого парня. А до совершения непреднамеренного убийства успели изрядно покутить, и их загул мало чем отличается от вечеринки в частном клубе, на которую попали героини фильма Милле.

Кадр из фильма «Побег из Рио»

Но если Аньелло застряла на уровне шуток ниже пояса и не стала глубоко погружаться в криминальную тематику, то ее французский коллега, от души снабдив начало ленты жестким юмором и трэшем, далее закручивает гайки настолько, что «Побег из Рио» едва ли не оборачивается невыносимой в своей болезненности криминальной драмой. Коррупция, громадные деньги, бандитские группировки, наркоторговля у Милле переплетаются вокруг трех хрупких девушек, в кое-то веки решивших отдохнуть, и их беременной подружки, застрявшей в золотой клетке. Режиссер так усердствует показать загнанность героинь, пусть даже они и пытаются дать отпор сильным мира сего с автоматом Калашникова в руках, что легкого финала с очевидным хэппи-эндом ждать не приходится. Приключения Кати, Агаты, Лили и Хлои поданы сумбурно, со слишком явными претензиями повеселить и показать, что девочки могут за себя постоять, но не предполагают «… и жили они долго и счастливо, ибо все им простилось, а грехи их были отпущены». Точка в такой истории неминуемо трансформируется в многоточие, и ощущение тягости ситуации не оставляет и после титров.

Кадр из фильма «Побег из Рио»

«Побег из Рио» концентрируется вокруг места женщины в обществе, и представлено оно не очень-то уютным – девушки оцениваются прежде всего по внешности и способности удержать рядом мужчину. Женщина, занимающая руководящий пост в фильме, не носит маску благопристойности, за зубами не следит и открыто занимается торговлей, запрещенными веществами и оружием. При этом свойственного многим французским комедиям шарма в «Побеге…» практически нет. Милле предоставляет на суд зрителя универсальную историю, которая могла бы произойти в других странах и не только с француженками.

Кадр из фильма «Побег из Рио»

Подружки, конечно, путешествуют по Рио, посещают пляж и фавелы, Катя показывает им город из вертолета, проезжают они и приличное расстояние на машине, убегая от Аугусто и его головорезов, но красота мест в «Побеге…» дается лишь как декорация к истории о красивой жизни и ее оборотной стороне. От видов города и природы Бразилии в ленте Милле дух не перехватывает, зато ни на секунду не теряет остроты история с домогательствами, с тем, что насилие над женщинами долгое время избегало наказания, а самозащита обернулась смертью нападавшего и влечет за собой расправу над жертвой.

Елена Громова

В российском прокате с 25 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Побег из Рио»