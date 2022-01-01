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Кристин Ситти
Кристин Ситти
Christine Citti
О персоне
Фильмография
Кристин Ситти
Christine Citti
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Дата рождения
25 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Кристин Ситти
Родилась 25 октября 1962 года.
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Фильмография Кристин Ситти
Побег из Рио
комедия, приключения
2017, Франция
4.0
Я счастлив, что моя мать жива
драма
2009, Франция
6.0
Когда я был певцом
драма
2006, Франция
6.0
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