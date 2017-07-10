«Хэвенхёрст»: Рецензия Киноафиши

Холмс, да не тот!

Прекрасное старое здание с многовековой историей и под чутким руководством Элизабет Маджетт принимает в свои стены всех раскаявшихся грешников: наркоманов, алкоголиков, проституток и прочих, кого в обществе принято называть «отбросами». Однако есть одно маленькое «но»: срок проживания определяется выдержкой проходящего реабилитацию, а малейший срыв приводит к оповещению о выселении. Правда, выселение это не столько из комнаты, сколько из жизни в угоду подвальному маньяку, чье существование предопределено многовековой историей рода Маджетт, ведущей свой род не абы от кого, а от Генри Говарда Холмса – первого официально зарегистрированного американского убийцы.

Кадр из фильма «Хэвенхёрст»

Благодаря «Dead by Daylight» и недавнему релизу «Пятницы 13-е» среди геймеров пошла волна возобновления популярности маньяков, в частности, Майкла Майерса и Джейсона Вурхиста. Добавить к этому обильное засилье неплохих маньячных триллеров в стиле «Лекарства от здоровья» Гора Вербински или мистических фильмов ужасов наподобие «Не стучи дважды» Карадог В. Джеймса – и становится неудивительным факт появления истории про самого первого официального американского убийцу. Не такой известный, как Джек-потрошитель, но уже успевший пару раз мелькнуть в диалогах на экранах – начиная от «Сверхъестественного» и заканчивая «Шерлоком», на одном сходстве фамилий с которым персонаж может спекулировать.

Кадр из фильма «Хэвенхёрст»

Впрочем, Эндрю Эрин пошел чуть дальше простого запечатления истории Холмса: да и зачем, если вот-вот выйдет «Дьявол в белом городе» самого Мартина Скорсезе с ДиКаприо в главной роли и Билли Рэя в качестве сценариста? «Хэвенхёрст» - история потомков того самого Г.Г. Холмса, что позволяет режиссеру не только привязать картину к современным реалиям, поднять ряд остросоциальных вопросов, но и использовать мудреный трюк с домом-трансформером, таящим в себе не одну и не две тайных комнаты – целый подвал с орудиями пыток, заполненный кровью, ужасом и отголосками криков жертв. Оттягивание кульминационного момента, мудреность и имитация системы Особняка «Красной розы» с его довольно агрессивной паранормальной стороной до последнего оставляет неясной образ главного антагониста. Впрочем, то, что здесь присутствует привычный лакрафтовский заговор местных жителей и злых сил, становится понятным с первой же экшен-сцены.

Кадр из фильма «Хэвенхёрст»

С технической точки зрения фильм уверенно занимает выигрышные позиции: воссоздается атмосфера старого особняка в лучших традициях инди-хорроров со скрипящими полами, темными тонами, тяжелыми люстрами над головой и классическим звуковым сопровождением, нагнетающим обстановку. В сюжете достаточно полно прописаны история и характер главной героини Джеки (Джули Бенц), а также основных персонажей, которые, вероятно, позднее появятся в сиквеле: Сары (Белль Шусе), Тима (Джош Стэмберг), Эрзы (Мэтт Ласки), Джеда (Дуглас Тейт) и Элеаноры (Финола Флэнаган).

Джули Бенц играет не надрывно, достаточно ровно и сильно, чтобы одновременно обвинить ее в неэмоциональности и слишком глубоком погружении в образ своей героини. Впрочем, у нее получилось создать Джеки с сильным характером, что выгодно выделяется на фоне остальных главных героинь, вздыхающих и дергающихся от каждого громкого звука как от удара током. Именно это позволяет развиться ощущению сильнейшего стокгольмского синдрома в те редкие моменты ее общих сцен с основным маньяком. А вот исполнительнице роли Сары Белль Шусе режиссер не оставил возможности разыграться в полную силу, вероятно, не особо доверяя ее опыту после «Summer's Shadow» или оставляя самое вкусное на потом.

Кадр из фильма «Хэвенхёрст»

С методологической точки зрения «Хевенхёрст» не показывает ничего особенного: хорошая игра актеров для американского кино не новость, равно как и дом с секретами. Использование канона – записка под дверь, сцены в душе, резкое выключение света, перестановка предметов и маленькая девочка в эпицентре всего этого, которая знает правила и знает, как выжить посреди всего бедлама, – оставляет после себя некоторое чувство разочарования. Создается впечатление, что Эрин достал где-то самоучитель «как снимать фильм ужасов с маньяком» и использовал наиболее эмоционально яркие моменты для построения сюжета. Впрочем, все эти нюансы использованы достаточно, чтобы повествование не оказалось излишне перегруженным: зритель успевает и вовлечься в расследование, и проникнуться персонажами, испугаться, отдохнуть, успокоиться и вновь испугаться. Равномерное сочетание детективных сцен со скримерами и смертями обеспечивает полноценный саспенс, а неожиданная развязка и ключики для как минимум второй и третьей части лишь усиливают эффект.

Кадр из фильма «Хэвенхёрст»

Лейтмотив в виде вопроса о том, являются ли наркоманы и алкоголики навсегда потерянными для общества людьми, или же у них есть шанс на спасение, позволили Эрину затронуть тему геноцида, не опускаясь до расизма или оскорбления чувств верующих. Данная проблематика – неплохой фундамент произведения, его надежно поддерживают четко прописанные ключевые моменты фильма, вокруг которых и накручивается повествование. В целом, «Хэвенхёрст» - добротно сделанное произведение, способное оставить после себя массу положительных впечатлений, куда больше, чем отрицательных.

Галина Потапова

В российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Хэвенхёрст»