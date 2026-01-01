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Фильмография
Мэтт Ласки
Matt Lasky
Киноафиша
Персоны
Мэтт Ласки
Мэтт Ласки
Matt Lasky
Дата рождения
12 апреля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Мэтта Ласки
Родился 12 апреля 1981 года. Даллас, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.8
Одиссея
(2026)
Билеты
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.7
Гримм
(2011)
Фильмография Мэтта Ласки
8.8
Одиссея
The Odyssey
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Американские истории ужасов
ужасы
2021, США
3.8
Кровавый путь
Road to Red
боевик, приключения, ужасы
2020, США / Португалия
5.2
Хэвенхёрст
Havenhurst
ужасы, триллер, детектив
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Скорпион
драма, боевик, триллер
2014, США
6.8
Две девицы на мели
комедия
2011, США
7.7
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
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