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Джош Стэмберг
Джош Стэмберг
Josh Stamberg
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Джош Стэмберг
Josh Stamberg
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Дата рождения
4 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джоша Стэмберга
Родился 4 января 1970 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Джоша Стэмберга
Хэвенхёрст
ужасы, триллер, детектив
2016, США
5.0
Спасти Линкольна
биография
2013, США
6.0
Перелом
триллер, криминал, драма
2007, США
7.0
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