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Урфин Джюс возвращается Урфин Джюс возвращается
Киноафиша Фильмы Урфин Джюс возвращается Отзывы о мультфильме «Урфин Джюс возвращается»
Урфин Джюс возвращается 2019 / Россия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о мультфильме «Урфин Джюс возвращается»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

С момента нападения дуболомов на Измрудный город прошел целый год и жизнь его обитателей постепенно начинает налаживаться. Урфин Джюс продолжает грезить надеждой о захвате Волшебной страны, вынашивая свежий план мести. Собирая новую армию, он опять случайно призывает фею волшебных туфелек Элли. В этот раз она попадает в Изумрудный город не только с Тотошкой, но и с Тимом, ее ухажером. Им предстоит объединиться со старыми друзьями – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и Храбрым Львом,…

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kolbinasv 4 ноября 2019, 13:09
Оценка
Легкий мультик, интересен будет тем кто смотрел либо читал Волшебник Изумрудного города.
4 ноября 2019, 13:09 Ответить
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