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С момента нападения дуболомов на Измрудный город прошел целый год и жизнь его обитателей постепенно начинает налаживаться. Урфин Джюс продолжает грезить надеждой о захвате Волшебной страны, вынашивая свежий план мести. Собирая новую армию, он опять случайно призывает фею волшебных туфелек Элли. В этот раз она попадает в Изумрудный город не только с Тотошкой, но и с Тимом, ее ухажером. Им предстоит объединиться со старыми друзьями – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и Храбрым Львом,…