«Урфин Джюс возвращается»: Рецензия Киноафиши

С момента нападения дуболомов на Измрудный город прошел целый год и жизнь его обитателей постепенно начинает налаживаться. Урфин Джюс продолжает грезить надеждой о захвате Волшебной страны, вынашивая свежий план мести. Собирая новую армию, он опять случайно призывает фею волшебных туфелек Элли. В этот раз она попадает в Изумрудный город не только с Тотошкой, но и с Тимом, ее ухажером. Им предстоит объединиться со старыми друзьями – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и Храбрым Львом, чтобы вновь отправиться в невероятное приключение, остановить злодея и подарить мир Волшебной стране.

Сиквел практически не церемонится со зрителем и с первых минут показывает не только план Урфина, но и значительно расширяет знакомые границы магического мира. Нам представляют новых жителей – варваров, которых злодей пытается околдовать и переманить на свою сторону. В них он видит идеальную армию неотесанных, глупых и воинственных солдат, способных разрушить любые стены и заменить подобревших дуболомов. Вскользь нас знакомят с бытом поселения и своеобразными нравами окраинного народа, но варвары лишь начало открытий. Главным становится темный мир магии, пришедший в упадок из-за действий одной старой знакомой. На его мрачном фоне Изумрудный город кажется еще более обаятельным, показывая счастливую жизнь простых жителей.

Урфин Джюс возвращается

В отличие от первого мультфильма, авторы значительно разнообразили приключения, которые получили больший масштаб и парочку интересных концепций. Например, большой шагающий робот, напоминающий о «Тихоокеанском рубеже» Гильермо дель Торо; буквальное воплощение фразеологизма о розовых очках, затуманивающих восприятие реальности героев; инновационное приложение для телефона с другом-компаньоном, всегда выручающим в сложных ситуациях; новый образ жизни людоеда, кардинально изменившего свои вкусовые пристрастия. Сиквел оказался наполнен множеством мелочей и отличным юмором, не эксплуатирующим старые приемы. Поменялись даже однотипные шутки саблезубых тигров, которые продолжают быть одними из самых обаятельных и запоминающихся персонажей.

Сюжет остался все таким же наивным и чуть больше сместился в сторону Элли, переживающей первую влюбленность. Заложенные смыслы претерпели минимальные изменения, но все еще продолжают работать. Никаких усложнений в угоду современным тенденциям мультипликации. История Урфина Джюса рассчитана исключительно на юного зрителя, лишь открывающего для себя базовые вопросы о дружбе, любви и семье, а также об опасностях окружающего мира. Все трудности конечно удается преодолеть, оставив злодеев ни с чем, превратив юных героев в настоящих спасителей и почитаемых гостей.

Поработали авторы и над анимацией, которая стала выглядеть менее угловатой и более плавной, сделав приключения намного насыщеннее. Герои постоянно путешествуют между мирами, осаждают замки и сражаются с полчищами врагов. Слабым местом стал дизайн новой магической армии Урфина Джюса. Странные монстры, совместившие в себе розовых слонов, собак и скорпионов, получились излишне аляповатыми и лишенными запоминающихся деталей. К ним присоединился и сам известный злодей, который в этот раз вышел блеклым. Его истории больше не хочется сопереживать, сводя всю мотивацию до желания примитивного мирового господства. История затравленного ребенка осталась воспоминанием.

«Урфин Джюс возвращается» – неплохой пример работы над ошибками. Авторы углубились в собственный мир, приумножив приключения старых героев. Правда, ожидать слишком многого не стоит. В нем все еще полно технических шероховатостей и сюжетной неряшливости. Мультфильм хочется рассматривать скорее как правильный вектор движения и доказательство, что там вдалеке нас ждет светлое анимационное будущее. Пока это лишь неплохая попытка и хорошая возможность сводить своих детей в кино, заинтересовав героями, которые полюбились не одному поколению.

Константин Киценюк