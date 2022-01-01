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Кунихико Юяма
Кунихико Юяма
Kunihiko Yuyama
О персоне
Фильмография
Кунихико Юяма
Kunihiko Yuyama
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Дата рождения
15 октября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кунихико Юяма
Родился 15 октября 1952 года. Токио, Япония.
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Фильмография Кунихико Юяма
Жил был кот
анимация, детский, комедия
2016, Япония
7.0
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
приключения, фантастика, фэнтези, аниме
2013, Япония
5.0
Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости
приключения, фэнтези, аниме
2012, Япония
5.0
Покемон Фильм: Белое – Виктини и Зекром
приключения, аниме , анимация
2011, Япония
6.0
Покемон Фильм: Чёрное – Виктини и Реширам
приключения, аниме
2011, Япония
5.0
Покемон: Джирачи - исполнитель желаний
боевик, приключения, анимация
2003, Япония / США
5.0
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