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Жил был кот Жил был кот
Киноафиша Фильмы Жил был кот Отзывы о мультфильме «Жил был кот»
Rudolf the Black Cat / Rudorufu to ippai attena Жил был кот 2016 / Япония
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Жил был кот»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Уровень японской анимационной культуры настолько высок, что появление средних картин кажется досадным разочарованием несмотря на то, что подобное (и даже хуже) прощается всему миру. От мультфильма «Жил был кот» ожидаешь беспощадно трогательную историю вкупе с высочайшего класса графикой, которыми нас так избаловал Миядзаки и другие монстры индустрии. Но мы получаем до неприличия наивную и предсказуемую ленту, деревянно вышагивающую свой отмеренный хронометраж… Коллабо…

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МарияРоше 14 июля 2017, 14:19
Кто составлял описание мультфильма?? Бездомный кот остался без любимого хозяина...вообще-то у бездомных котов нет хозяев :) "Рудольф начинает бродячую жизнь как заблудший с большим боссом..." эта корявая фраза уже напоминает описание фильмов 18+ :) И это при том, что главный герой - не кот, а маленький котёнок. Даже такие мелочи способны отбить весь интерес к фильму.
14 июля 2017, 14:19 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2017, 14:31
в ответ на сообщение МарияРоше от 14 июля 2017, 14:19
Мария, описания нам присылает прокатчик. Подогревает интерес к просмотру)
А вы посмотрели мультик? С ребенком ходили?
14 июля 2017, 14:31 Ответить
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