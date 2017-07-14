Наша рецензия

Уровень японской анимационной культуры настолько высок, что появление средних картин кажется досадным разочарованием несмотря на то, что подобное (и даже хуже) прощается всему миру. От мультфильма «Жил был кот» ожидаешь беспощадно трогательную историю вкупе с высочайшего класса графикой, которыми нас так избаловал Миядзаки и другие монстры индустрии. Но мы получаем до неприличия наивную и предсказуемую ленту, деревянно вышагивающую свой отмеренный хронометраж… Коллабо…