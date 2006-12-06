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Постер фильма Неправильная вера
6.1
Киноафиша Фильмы Неправильная вера
6.1

Неправильная вера

, 2006
Mauvaise foi
Бельгия, Франция / комедия / 18+
Постер фильма Неправильная вера
6.1

О фильме

Исмаил и Клара счастливы вместе. Они делят друг с другом только счастливые моменты. У каждого из них есть своя жизнь, они живут отдельно друг от друга. В одно прекрасное утро Клара обнаруживает, что беременна от Исмаила. Это самое чудесное, что могло с ней случиться. Однако, всё не так просто, как кажется…Теперь им предстоит узаконить свои отношения, познакомившись с родителями. Если Исмаил очень быстро понимает, что его мусульманской семье будет не так-то просто узнать эту новость, то Кларе и вовсе придётся немного спуститься с небес на землю. Она, которая всегда считала своих родителей - евреев ашкенази по происхождению – людьми открытыми и современными,… вдруг обнаруживает, что они отнюдь не готовы принять зятя - араба.

В ролях

Сесиль де Франс
Сесиль де Франс
Clara Breitmann
Рошди Зем
Рошди Зем
Ismaël
Паскаль Элбе
Паскаль Элбе
Milou
Жан-Пьер Кассель
Жан-Пьер Кассель
Victor Breitmann
Мартин Шевалье
Мартин Шевалье
Lucie Breitmann
Беранжер Бонвуазен
Martha
Лейла Бехти
Лейла Бехти
Mounia
Наима Ламчарки
Habiba
Антуан Шаппе
Fredo
Mickaël Masclet
Julien
Режиссер Рошди Зем
Сценарист Рошди Зем, Паскаль Элбе, Агнес де Саси
Композитор Суад Масси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 ноября 2021
Премьера в мире 6 декабря 2006
Дата выхода
6 декабря 2006 Бельгия
19 апреля 2007 Греция
5 июня 2007 США
6 декабря 2006 Франция
Сборы в мире $5 531 484
Производство Pan Européenne, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Mauvaise foi, Bad Faith, Mala fe, Nesprávná víra, Keine Lüge ohne dich, Lathos pisti, Loša vjera, Má Fé, Ond tro, Simplesmente Amor, Szerelemgyerek, Zlá vůle, Zła wiara, Злой умысел

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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