Исмаил и Клара счастливы вместе. Они делят друг с другом только счастливые моменты. У каждого из них есть своя жизнь, они живут отдельно друг от друга. В одно прекрасное утро Клара обнаруживает, что беременна от Исмаила. Это самое чудесное, что могло с ней случиться. Однако, всё не так просто, как кажется…Теперь им предстоит узаконить свои отношения, познакомившись с родителями. Если Исмаил очень быстро понимает, что его мусульманской семье будет не так-то просто узнать эту новость, то Кларе и вовсе придётся немного спуститься с небес на землю. Она, которая всегда считала своих родителей - евреев ашкенази по происхождению – людьми открытыми и современными,… вдруг обнаруживает, что они отнюдь не готовы принять зятя - араба.

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