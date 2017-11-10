Наша рецензия

Опьяненные миром 50-е наконец вернули Францию в русло созидания и легкого гедонизма. Главный герой Нок смело вышагивал по улицам портового городка, воруя деньги и проворачивая мелкие авантюры, пока не был вынужден бежать на корабле от местных бандитов. Став фельдшером на борту, он познал «прелести» медицины, с помощью которой можно неплохо заработать. И вскоре оптимистичный Нок оказывается в скучном провинциальном городке Сен-Морис, жители которого в меру работают и в меру отдыхают,…