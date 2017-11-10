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Афера доктора Нока Афера доктора Нока
Киноафиша Фильмы Афера доктора Нока Отзывы о фильме «Афера доктора Нока»
Knock Афера доктора Нока 2017 / Франция
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Афера доктора Нока»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Опьяненные миром 50-е наконец вернули Францию в русло созидания и легкого гедонизма. Главный герой Нок смело вышагивал по улицам портового городка, воруя деньги и проворачивая мелкие авантюры, пока не был вынужден бежать на корабле от местных бандитов. Став фельдшером на борту, он познал «прелести» медицины, с помощью которой можно неплохо заработать. И вскоре оптимистичный Нок оказывается в скучном провинциальном городке Сен-Морис, жители которого в меру работают и в меру отдыхают,…

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Сергей Бауэр 10 ноября 2017, 20:46
Оценка
Я посетил показ фильма "Афера доктора Нока".
Фильм классный, весь фильм я не мог оторвать глаз от ловкого, изворотливого мошенника, который дурил жителей небольшого городка, выдумывая им болезни. И делал он это так профессионально и изящно, что практически всех влюбил в себя.
В нашем зале никто не остался равнодушным и все дружно смеялись.
В общем мне фильм очень понравился и насмеялся от души.
10 ноября 2017, 20:46 Ответить
Natali6502 21 ноября 2017, 19:30
Не плохой фильм. Легкая, сентиментальная комедия про обаятельного афериста. Было не скучно. Хорошая игра актёров. Если хочется посмотреть качественный фильм , но без сумасшедшего экшена, спецэффектов и стрельбы, тогда это для вас.
21 ноября 2017, 19:30 Ответить
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