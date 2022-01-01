Новый дом, 1947

Председатель колхоза Мария Степановна, бывшая партизанка, углядев пустующий участок, решает расширить за счет него посевные площади. Этот же участок приглянулся председателю соседнего колхоза — старому партизану Вишняку, который мечтал выстроить на этой земле добротные дома из кирпича.
Спор председателей решает вернувшийся в родную деревню гвардии капитан саперных войск Иван Вишняк, которому сразу же приглянулась Мария Степановна и который намерен жить с будущей женой в новом кирпичном доме при хороших урожаях.