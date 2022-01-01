Новый дом, 1947

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о выходе в прокат О фильме Председатель колхоза Мария Степановна, бывшая партизанка, углядев пустующий участок, решает расширить за счет него посевные площади. Этот же участок приглянулся председателю соседнего колхоза — старому партизану Вишняку, который мечтал выстроить на этой земле добротные дома из кирпича.



Спор председателей решает вернувшийся в родную деревню гвардии капитан саперных войск Иван Вишняк, которому сразу же приглянулась Мария Степановна и который намерен жить с будущей женой в новом кирпичном доме при хороших урожаях. Развернуть 6.7 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 17 минут Год выпуска 1947 Режиссер Владимир Корш-Саблин В ролях Евгений Самойлов Лидия Смирнова Николай Черкасов Леонид Кмит Все актеры и съемочная группа 1 постер

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