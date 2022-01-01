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Новый дом
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Новый дом, 1947

1947 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Председатель колхоза Мария Степановна, бывшая партизанка, углядев пустующий участок, решает расширить за счет него посевные площади. Этот же участок приглянулся председателю соседнего колхоза — старому партизану Вишняку, который мечтал выстроить на этой земле добротные дома из кирпича.

Спор председателей решает вернувшийся в родную деревню гвардии капитан саперных войск Иван Вишняк, которому сразу же приглянулась Мария Степановна и который намерен жить с будущей женой в новом кирпичном доме при хороших урожаях.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1947
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Лидия Смирнова
Николай Черкасов
Леонид Кмит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новый дом 1 постер
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