Разноцветные камешки, 1960

В столовой крымского санатория бывший фронтовик, полковник Григорий Афанасьевич встречает девушку Нину, которую он спас девочкой во время войны. Одинокий пенсионер заботится о Нине, как о родной дочери, он хочет, чтобы она поступила в техникум. Ему вызывается помочь Надежда Борисовна, которая работает в одном из харьковских техникумов. Но у легкомысленной девушки завязывается роман с отдыхающим здесь же молодым астрофизиком Павлом Евгеньевичем, собирателем разноцветных камешков, для которого связь с Ниной всего лишь очередное увлечение.