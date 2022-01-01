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Разноцветные камешки
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Разноцветные камешки, 1960

1960 / СССР
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О фильме

В столовой крымского санатория бывший фронтовик, полковник Григорий Афанасьевич встречает девушку Нину, которую он спас девочкой во время войны. Одинокий пенсионер заботится о Нине, как о родной дочери, он хочет, чтобы она поступила в техникум. Ему вызывается помочь Надежда Борисовна, которая работает в одном из харьковских техникумов. Но у легкомысленной девушки завязывается роман с отдыхающим здесь же молодым астрофизиком Павлом Евгеньевичем, собирателем разноцветных камешков, для которого связь с Ниной всего лишь очередное увлечение.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 1 января 1960
Режиссер
Сергей Микаэлян
В ролях
Лев Свердлин
Лидия Смирнова
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Иосиф Конопацкий
Павел Панков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разноцветные камешки 1 постер
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