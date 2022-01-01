Неоконченная повесть, 1955

Участковый врач Елизавета Максимовна — красивая женщина и прекрасный отзывчивый человек. Она одинока, хотя за ней и ухаживает уверенный и перспективный коллега. Есть у Елизаветы Максимовны один пациент, мужественный, полный энергии строитель кораблей по фамилии Ершов, прикованный к постели параличом обеих ног.



Все доктора рекомендуют ему покой, а Елизавета Максимовна советует работать и не жалеть себя. Ершов всем сердцем влюбляется в свою докторшу, и она любит его, но о чувствах своих сказать не смеет. Ершов думает, что надежды у него нет, но…