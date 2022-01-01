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Неоконченная повесть Неоконченная повесть
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Неоконченная повесть, 1955

1955 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Участковый врач Елизавета Максимовна — красивая женщина и прекрасный отзывчивый человек. Она одинока, хотя за ней и ухаживает уверенный и перспективный коллега. Есть у Елизаветы Максимовны один пациент, мужественный, полный энергии строитель кораблей по фамилии Ершов, прикованный к постели параличом обеих ног.

Все доктора рекомендуют ему покой, а Елизавета Максимовна советует работать и не жалеть себя. Ершов всем сердцем влюбляется в свою докторшу, и она любит его, но о чувствах своих сказать не смеет. Ершов думает, что надежды у него нет, но…
 
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 17 октября 1955
Возраст 0+
Режиссер
Фридрих Эрмлер
В ролях
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Софья Гиацинтова
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неоконченная повесть 1 постер
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Неоконченная повесть
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