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Новый дом
Киноафиша Фильмы Новый дом Новый дом, 1947: актеры и роли
Новый дом 1947 / СССР
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Новый дом, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Евгений Самойлов Евгений Самойлов Лидия Смирнова Николай Черкасов Nikolay Cherkasov Леонид Кмит
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