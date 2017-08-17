«Молодой Годар»: Рецензия Киноафиши

И юный Годар впереди

«Моцарт умер в 35, - жалуется нелепый чудик в огромных очках. – Умер и правильно сделал. Художник не должен жить дольше – не должен превращаться в обрюзгшего мэтра»… Чудику 37. И для многих он уже мэтр. Во всяком случае, для тех, кто десять раз к ряду смотрел «На последнем дыхании». И кто абсолютно уверен, что идеальное кино должно выглядеть именно так. Вот только чудику не нужны идеалы. Чудик создает свои собственные миры и создает с единственной целью – чтобы их разрушать. Разбирать жизнь по кирпичикам, разбивать ее вдребезги. Опровергать самого себя. Такой уж он, Жан-Люк Годар. Обычный гений – чего с него взять.

Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар»

А за окном орет во всю глотку Париж, Париж 1968-го. На улицах душно от митингов и протестов. Как художнику остаться в стороне? И Годар (Луи Гаррель) выходит «на баррикады». Вот только там его не больно-то ждут. Нет, «бунтующим» студентам, конечно, лестно, что рядом с ними «бунтует» и их кумир, но… Но говорит он почему-то не то, что они хотели бы слышать. Так что человек с «навязчивым желанием быть особенным» всем чужой даже на баррикадах. И нужен он только своей девчонке – Анн Вяземски (Стэйси Мартин), актрисе 18-ти лет (она снималась у него в «Китаянке»). Хотя та слишком уж молода, слишком красива и чересчур буржуазна – и вряд ли останется с ним надолго…

Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар»

«Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса – еще одно яблоко раздора с последнего Каннского фестиваля. Правда, в этот раз оценки не казались такими однозначными, как, например, в случае с «Роденом». Тем не менее, недовольные реплики в сторону фильма были. Но были и диаметрально противоположные. В любом случае, основную претензию к «Годару» можно сформулировать так: вместо серьезной фестивальной картины, вместо философских глубин и детальной биографии, мы получили в подарок от г-на Хазанавичуса легкий и задиристый фильм, с синефильскими шуточками и стилистическим хулиганством. Мол, ждали мы романа – а дождались анекдот. Хотели оперу – а нас зовут в оперетту.

Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар»

Хорошо это или плохо – решать вам. Но если легкость, задор и элегантное хулиганство можно отнести к претензиям, тогда да – такие претензии более чем оправданы. В фильме нет Годара – «классика мирового кинематографа», нет монументальной фигуры, перед которой хочется упасть ниц. Зато есть Годар-бунтарь, провокатор, вечный мальчишка. Он нелеп и комичен – и при том чертовски обаятелен; в нем есть что-то от Дон Кихота – но что-то есть и от Моцарта, не даром первая часть фильма называется «Вольфганг Амадей Годар». Кстати, думаю, что с актером вы все знакомы: Луи Гаррель - один из главных актеров «Мечтателей» Бертолуччи (и снова Париж, и снова 1968 – вот совпадение!). И свою лучшую роль он сыграл именно здесь – в «Молодом Годаре».

Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар»

Под стать герою и сам фильм. Он так же хулиганист и так же упрям, так же ироничен и обаятелен. А для настоящего киномана здесь и вовсе раздолье: в картине Хазанавичусу десяток шарад-приманок, разгадывай – не хочу. Вот герои смотрят фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны Д’Арк» - его же смотрела героиня Годара «Жить своей жизнью». А вот минутка нежности – и как похожа она на любовные сцены из «Замужней женщины». Ну, и так далее. Иронично и вольно Мишель Хазанавичус цитирует знаковые приемы и «фишки» Жан-Люка Годара, как бы подмигивая знатокам и фанатам: мол, а вот это откуда, угадаете, а?

Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар»

Что-то неуловимо годаровское есть во всех этих стилистических шалостях, что-то очень близкое ему по духу и по характеру. И это ощущение проходит через весь фильм – он годаровский на уровне ДНК, годаровский по темпераменту, по желанию рисковать и заплывать за буйки. (Хотя фанаты мэтра могут кое-что не принять – не простят столь вольного обращения с их кумиром.) А еще «Молодой Годар» невероятно эротичен (в самом красивом смысле этого слова!), впрочем, как и фильмы самого Маэстро. И пусть той шумихи, что свалилась на «Артиста» (самая известная работа Хазанавичуса), у «Годара» не будет (10 номинаций на Оскар ему точно никто не даст), вы все-таки не смотрите на фильм свысока, зайдите на огонек: перед вами один из самых любопытных проектов этого года.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Молодой Годар»