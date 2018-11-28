«Вы умрете, или мы вернем вам деньги»: Рецензия Киноафиши

Единственная проблема прыгнувшего с моста...

Писатель Уильям — патологический неудачник. А может быть, наоборот, счастливчик, ведь он никак не может умереть. Прыгнув с моста, он падает на проплывающее судно, выскочив на дорогу, попадает именно под скорую помощь, а при попытке отравиться газом узнаёт, что его отключили за неуплату. И тогда он обращается к киллеру Лесли. Но того нельзя назвать злым человеком, ведь он убивает только тех, кто сам этого хочет, да к тому же предлагает жертве самостоятельно выбрать наиболее «приятный» способ смерти. Но вскоре после подписания контракта, обещающего убийство в течение недели, жизнь Уильяма начинает налаживаться: его книгу хотят напечатать, а главное — он влюбляется. Но Лесли не намерен отступать от договора. Ведь смерть клиента — его единственный шанс удержаться на работе в гильдии убийц.

Кадр из фильма «Вы умрёте или мы вернём вам деньги»

Пожалуй, такой фильм мог снять только новичок и только британец. Всё-таки есть что-то в жителях Туманного Альбиона, что позволяет чувствовать тонкую грань чёрного юмора, не давая ему скатиться совсем уж в пошлость и при этом не впадая в морализаторство. Автор картины Том Эдмундс вроде бы легко и даже с иронией обыгрывает тему депрессии и суицида, но делает это так, что каждый вынесет из завязки сюжета что-то своё. Ведь действительно: невозможность покончить с собой - это удача или невезение? Но главное происходит, когда киллер просит назвать для контракта причину, почему Уильям хочет умереть. И тут герой ненадолго впадает в ступор, ведь он не болен и не погряз в долгах. Ему просто плохо. И в последующем объяснении, при всей комичности ситуации (подписание контракта с собственным убийцей, да ещё и в кафе) сквозит знакомая многим внутренняя трагедия — ему просто нестерпимо плохо.

Кадр из фильма «Вы умрёте или мы вернём вам деньги»

Но есть одна проблема: его внутренние страдания никого не волнуют. Как бы отражая современное общество, где до переживаний других никому нет дела, Лесли не слушает этот монолог. Просто потому, что у него и своих забот хватает. И с этого момента в фильме всё больше прослеживается сатира на жизнь в рамках корпоративной культуры. Ведь киллеры здесь — не одинокие и мрачные люди в чёрной одежде. Они скорее похожи на обычных клерков и менеджеров: у них есть рекламные буклеты, им нужно отметиться на работе, не забыть поставить штамп на контракте у секретарши, ходить на мотивирующие курсы. Но главное — выполнять план. Да, это смешно, но если вдуматься, соревнования в обычных офисах выглядят не менее нелепо, просто в среде киллеров подобное можно показать ярче и острее. Здесь Лесли уже показан типичным престарелым сотрудником, для которого последний шанс выслужиться перед начальством важнее, чем сохранить жизнь человеку.

Кадр из фильма «Вы умрёте или мы вернём вам деньги»

Но там, где одни увидят сатиру, другие обратят внимание скорее на драму, ведь оба главных героя чувствуют себя потерянными и не понимают, что им делать дальше. И по ощущению пустоты и депрессии фильм «Вы умрёте или мы вернём вам деньги» можно сравнить только с нашумевшим сериалом «Конец ****го мира», разве что возрастной акцент сильно сместили, показав, что не только дети могут быть на распутье. И точно так же картина не балует слишком уж масштабными планами и яркими съёмками. Это больше камерная история, построенная на разговорах и эмоциях. И в этом плане автор сделал правильную ставку на актёрскую игру и образы персонажей. Депрессивный Уильям в неизменном чёрном пальто противопоставлен Лесли, будто воплощающему собой обыденность — о нём буквально нечего сказать. Один ищет себе яркую любовь и перспективы, другой мечтает о спокойствии и стабильности. Один получает неожиданный шанс, другой учится принимать неизбежную старость.

Кадр из фильма «Вы умрёте или мы вернём вам деньги»

Хотя если по всем предыдущим словам может показаться, что этот фильм слишком мрачен — всё не так. Эдмундс сумел завернуть историю в шутливую почти комедийную оболочку с нелепыми ситуациями и гротеском, где хватает места для улыбки и даже искреннего смеха. И в этом главное достоинство фильма — он воспринимается очень легко, почти без ощущения сложности и социальности действия. Но зато потом его можно обдумывать часами и наверняка прийти к выводу, что каждый человек в определённые моменты жизни проходит через внутреннее состояние обоих героев, что и делает Уильяма и Лесли зеркалом для самого зрителя, а картину — иносказательным путеводителем по депрессии.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Вы умрёте или мы вернём вам деньги»