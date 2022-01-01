Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мэрион Бэйли

Мэрион Бэйли

Marion Bailey
Мэрион Бэйли
Мэрион Бэйли Marion Bailey
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 мая 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Уотфорд, Англия, Великобритания
Биография Мэрион Бэйли

Мэрион Бэйли родилась 5 мая 1951 года в Уотфорде в Великобритании. Со школьных лет она интересовалась театром, окончила Школу музыки и драмы Гилдхолла.

Мэрион наиболее известна как театральная актриса. Она много лет работала в различных театрах Англии, имеет несколько престижных театральных наград.

На телевидении актриса стала сниматься в 1975 году, а в полнометражном кино она впервые появилась спустя восемь лет после своего дебюта на ТВ. В популярном сериале «Корона» Мэрион сыграла королеву Викторию. Эта роль стала, возможно, важнейшей и самой известной в карьере Бэйли. Как признаётся сама актриса, для нее она оказалась не только настоящим подарком, но и большой ответственностью.

Мэрион состоит в отношениях с режиссёром Майком Ли, в чьих театральных постановках она появлялась не один раз. У актрисы есть дочь Элис от драматурга Терри Джонсона. Подобно матери, девушка занялась актерским мастерством и несколько раз работала в театре вместе с отцом.

Актриса успешно совмещает работу в театре и съемки в кино. Она пробует себя в различных жанрах: комедии, детективе, драме, биографии. Мэрион – разноплановая, талантливая и смелая личность, которая по праву считается одной из выдающихся киноактрис Великобритании.

Интересные факты о Мэрион Бэйли
  • Вместе с дочерью Элис актриса снялась в фильме «Уильям Тёрнер» – байопике об одной из ключевых фигур британской живописи. Режиссёром фильма выступил партнер Мэрион Майк Ли.
  • Актриса уже примеряла на себя роль королевы Англии, но это была роль Елизаветы II в пьесе Handbagged, повествующей о ее взаимоотношениях с Маргарет Тэтчер.
  • Снялась в пяти фильмах своего партнера, режиссера Майка Ли, а также участвовала в его театральных постановках.
  • За роль в постановке «Гусиная кожа» актриса получила номинацию «Самый перспективный молодой актёр».
  • В 2020 году получила награду Гильдии киноактёров за роль в сериале «Корона» в номинации «Лучший актёрский состав драматического сериала».
Фильмография Мэрион Бэйли
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
комедия 2017, Великобритания
6.0
Союзники
Союзники
триллер 2016, США
7.0
Вера Дрэйк
Вера Дрэйк
драма 2004, Великобритания / Франция / Новая Зеландия
7.0
Все фильмы
Фотографии Мэрион Бэйли Все фотографии
Все фотографии
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши