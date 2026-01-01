Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэрион Бэйли 4 фотографии
Мэрион Бэйли Marion Bailey
Киноафиша Персоны Мэрион Бэйли

Мэрион Бэйли

Marion Bailey

Дата рождения
5 мая 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Уотфорд, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Мэрион Бэйли

Мэрион Бэйли родилась 5 мая 1951 года в Уотфорде в Великобритании. Со школьных лет она интересовалась театром, окончила Школу музыки и драмы Гилдхолла.

Мэрион наиболее известна как театральная актриса. Она много лет работала в различных театрах Англии, имеет несколько престижных театральных наград.

На телевидении актриса стала сниматься в 1975 году, а в полнометражном кино она впервые появилась спустя восемь лет после своего дебюта на ТВ. В популярном сериале «Корона» Мэрион сыграла королеву Викторию. Эта роль стала, возможно, важнейшей и самой известной в карьере Бэйли. Как признаётся сама актриса, для нее она оказалась не только настоящим подарком, но и большой ответственностью.

Мэрион состоит в отношениях с режиссёром Майком Ли, в чьих театральных постановках она появлялась не один раз. У актрисы есть дочь Элис от драматурга Терри Джонсона. Подобно матери, девушка занялась актерским мастерством и несколько раз работала в театре вместе с отцом.

Актриса успешно совмещает работу в театре и съемки в кино. Она пробует себя в различных жанрах: комедии, детективе, драме, биографии. Мэрион – разноплановая, талантливая и смелая личность, которая по праву считается одной из выдающихся киноактрис Великобритании.

Популярные фильмы

Корона 8.6
Корона (2016)
Будет больно 8.2
Будет больно (2022)
TheatreHD: Глубокое синее море 7.8
TheatreHD: Глубокое синее море (2016)

Фильмография Мэрион Бэйли

Убийство перед вечерней
Убийство перед вечерней
драма, криминал 2025, Великобритания
Весь невидимый нам свет 7.3
Весь невидимый нам свет
драма, военный, мини-сериал 2023, США
Умопомрачение 5
Умопомрачение
драма, мелодрама, триллер, мини-сериал 2023, США
Будет больно 8.2
Будет больно
драма, комедия, мини-сериал 2022, Великобритания
Мечтательница 6.8
Мечтательница
драма, исторический 2022, Дания
Темпл 7
Темпл
драма, триллер 2019, Великобритания
Британия 6.9
Британия
драма, исторический 2018, Великобритания
Вы умрете, или мы вернем вам деньги 6.5
Вы умрете, или мы вернем вам деньги Dead in a Week: Or Your Money Back
комедия 2017, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще

Интересные факты о Мэрион Бэйли

  • Вместе с дочерью Элис актриса снялась в фильме «Уильям Тёрнер» – байопике об одной из ключевых фигур британской живописи. Режиссёром фильма выступил партнер Мэрион Майк Ли.
  • Актриса уже примеряла на себя роль королевы Англии, но это была роль Елизаветы II в пьесе Handbagged, повествующей о ее взаимоотношениях с Маргарет Тэтчер.
  • Снялась в пяти фильмах своего партнера, режиссера Майка Ли, а также участвовала в его театральных постановках.
  • За роль в постановке «Гусиная кожа» актриса получила номинацию «Самый перспективный молодой актёр».
  • В 2020 году получила награду Гильдии киноактёров за роль в сериале «Корона» в номинации «Лучший актёрский состав драматического сериала».

Фотографии Мэрион Бэйли

Мэрион Бэйли Мэрион Бэйли и Майк Ли Мэрион Бэйли и Майк Ли
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше