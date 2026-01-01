Мэрион Бэйли родилась 5 мая 1951 года в Уотфорде в Великобритании. Со школьных лет она интересовалась театром, окончила Школу музыки и драмы Гилдхолла.

Мэрион наиболее известна как театральная актриса. Она много лет работала в различных театрах Англии, имеет несколько престижных театральных наград.

На телевидении актриса стала сниматься в 1975 году, а в полнометражном кино она впервые появилась спустя восемь лет после своего дебюта на ТВ. В популярном сериале «Корона» Мэрион сыграла королеву Викторию. Эта роль стала, возможно, важнейшей и самой известной в карьере Бэйли. Как признаётся сама актриса, для нее она оказалась не только настоящим подарком, но и большой ответственностью.

Мэрион состоит в отношениях с режиссёром Майком Ли, в чьих театральных постановках она появлялась не один раз. У актрисы есть дочь Элис от драматурга Терри Джонсона. Подобно матери, девушка занялась актерским мастерством и несколько раз работала в театре вместе с отцом.

Актриса успешно совмещает работу в театре и съемки в кино. Она пробует себя в различных жанрах: комедии, детективе, драме, биографии. Мэрион – разноплановая, талантливая и смелая личность, которая по праву считается одной из выдающихся киноактрис Великобритании.