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О теле и душе О теле и душе
Киноафиша Фильмы О теле и душе О теле и душе, 2017: актеры и роли
A Teströl és Lélekröl / On Body and Sou О теле и душе 2017 / Венгрия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О теле и душе, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ильдико Эньеди Ильдико Эньеди Ildikó Enyedi
В ролях
Александра Борбей Александра Борбей Alexandra Borbély Геза Морчани Геза Морчани Géza Morcsányi Золтан Шнайдер Золтан Шнайдер Zoltán Schneider Эрвин Надь Эрвин Надь Ervin Nagy Тамаш Йордан Тамаш Йордан Tamás Jordán Жужа Яро Жужа Яро Zsuzsa Járó Река Тенки Река Тенки Réka Tenki Юлия Ньяко Юлия Ньяко Júlia Nyakó Итала Бекеш Итала Бекеш Itala Békés Эва Бата Эва Бата Éva Bata
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