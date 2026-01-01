Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эва Бата
Éva Bata
Киноафиша
Персоны
Эва Бата
Эва Бата
Éva Bata
Дата рождения
3 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Эвы Бата
Родилась в 1987 году. Кечкемет, Венгрия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
О теле и душе
(2017)
7.1
Чистое сердце, или Киллеры на колесах
(2016)
6.4
Заблудшие
(2015)
Фильмография Эвы Бата
7.4
О теле и душе
A Teströl és Lélekröl / On Body and Sou
драма, мелодрама
2017, Венгрия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Чистое сердце, или Киллеры на колесах
Tiszta szívvel
драма, комедия
2016, Венгрия
6.4
Заблудшие
Veszettek
драма
2015, Венгрия
Показать еще
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить