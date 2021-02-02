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Ильдико Эньеди
Ильдико Эньеди
Ildikó Enyedi
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Ильдико Эньеди
Ildikó Enyedi
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Дата рождения
15 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ильдико Эньеди
Родилась 15 ноября 1955 года. Будапешт, Венгрия.
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Фильмография Ильдико Эньеди
История моей жены
мелодрама
2021, Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.0
О теле и душе
драма, мелодрама
2017, Венгрия
7.0
Волшебный стрелок
фантастика, фэнтези
1994, Венгрия / Швейцария / Франция
6.0
Мой ХХ век
драма, комедия
1989,
7.0
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Среди членов жюри — победители прошлых лет.
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2 февраля 2021 16:38
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3 июля 2017 08:17
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