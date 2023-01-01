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О теле и душе О теле и душе
Киноафиша Фильмы О теле и душе Награды и номинации фильма О теле и душе
A Teströl és Lélekröl / On Body and Sou О теле и душе 2017 / Венгрия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма О теле и душе

Вся информация о фильме
Берлинале 2017 Берлинале 2017
«Золотой медведь»
Победитель
Приз ФИПРЕССИ
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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