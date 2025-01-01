Меню
Награды и номинации фильма И твою маму тоже

Награды и номинации фильма И твою маму тоже 2001

Оскар 2003 Оскар 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001 Венецианский кинофестиваль 2001
Лучший сценарий
Победитель
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Golden Lion
Номинант
