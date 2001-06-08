Menu
Poster of Y Tu Mamá También
Kinoafisha Films Y Tu Mamá También

Y Tu Mamá También

Y tu mama tambien 18+
Synopsis

In Mexico, two teenage boys and an attractive older woman embark on a road trip and learn a thing or two about life, friendship, sex, and each other.
Country Spain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2001
World premiere 8 June 2001
Release date
18 October 2001 Argentina +18
22 August 2002 Australia R 18+
3 July 2002 Belgium
8 June 2001 Brazil
12 October 2001 Colombia
13 June 2002 Czechia
2 August 2002 Denmark 15
25 April 2003 Estonia
25 October 2001 Finland K-16
14 November 2001 France
2 May 2002 Germany
12 April 2002 Great Britain
10 January 2002 Hong Kong III
3 October 2001 Hungary 16
30 August 2001 Italy
3 January 2003 Latvia
11 October 2002 Lithuania
8 June 2001 Mexico
7 July 2002 Netherlands
21 June 2002 Norway 15
21 March 2003 Poland
5 April 2002 Portugal
4 July 2002 Singapore
5 July 2002 South Africa 18
6 September 2002 South Korea
11 October 2001 Spain 12
20 December 2002 Sweden 15
30 November 2002 Taiwan
15 March 2002 USA
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $33,616,692
Production Anhelo Producciones, Besame Mucho Pictures, Producciones Anhelo
Also known as
Y tu mamá también, And Your Mother Too, Et... ta mère aussi!, Ja äitiäs kans, ¡Din morsa också!, ...mit deiner Mutter auch!, ...Og din mor!, Ananı Da!, Anyádat is!, Din morsa också!, E a Tua Mãe Também, E Sua Mãe Também, Et même ta mère!, I ja tebi kevu, I tvoju mamu također, I twoją matkę też, Ja sinu ema ka!, Jaz pa tebi mamo, Och även din mamma, Og mora di også, Og mora di, også!, Og så mora di også, Si mama ta la fel!, Taip pat ir tavo mamą, Tengoku no kuchi, owari no rakuen, Un Tavu māti arī, Y tu mamá también - Anche tua madre, Y tu mamá también - Lust for Life, Y tu mamá también (And Your Mother Too), Θέλω και τη μαμά σου, И твойта майка също, И твою маму тоже, І твою маму теж, और तुमहारी माँ भी, 你他媽的也是, 你妈妈也一样, 天国の口、終りの楽園。
Director
Alfonso Cuaron
Alfonso Cuaron
Cast
Diego Luna
Diego Luna
Gael García Bernal
Gael García Bernal
Maribel Verdú
Maribel Verdú
Ana López Mercado
Daniel Giménez Cacho
Daniel Giménez Cacho
Similar films for Y Tu Mamá También
Great Expectations 6.9
Great Expectations (1998)
Bad Education 7.1
Bad Education (2004)
The Crime of Father Amaro 6.7
The Crime of Father Amaro (2002)
Roma 7.3
Roma (2018)
Biutiful 7.5
Biutiful (2010)
Absurdistan 7.2
Absurdistan (2008)
J.C. Chávez 6.0
J.C. Chávez (2007)
Volver 7.1
Volver (2006)
Babel 7.6
Babel (2006)
The Motorcycle Diaries 6.9
The Motorcycle Diaries (2004)
The Dreamers 7.2
The Dreamers (2003)
Talk to Her 7.3
Talk to Her (2002)

